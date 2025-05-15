Одна популярна помилка, що псує цвітіння троянд: одиниці знають

З усіх рослин, які ви можете вирощувати у себе в саду чи у дворі, троянда, певно, є найяскравішим вибором. Та для того, аби вони з року в рік добре росли і цвіли, потрібно знати, як за ними доглядати.

Можливо, ви помічали, що після кількох років вирощування троянди можуть вже не так активно рости навесні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Усунути проблему можна однією елементарною дією.

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Що робити, щоб троянди росли краще?

Виявляється, є один абсолютно елементарний лайфхак, що може прискорити та покращити весняний ріст троянд. І це – вчасна їхня обрізка. Чимало садівників вважають, що її потрібно проводити восени, проте насправді найкращим часом буде весна.

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Річ у тому, що якщо ви проводите обрізку восени, а погода стоїть ще тепла, ви можете випадково спровокувати нове зростання пагонів, а це зробить троянди вразливими до пізніх заморозків.

Коли листя на ваших трояндових кущах восени відмирає, вони переносять свої запаси поживних речовин на стебла. А якщо проводити обрізку тоді, коли на рослині ще є листя, це може призвести до виснаження енергетичних запасів кореневої системи.

Натомість якщо залишити пагони на всю зиму, це дасть кроні додатковий захист та допоможе утримувати сніг – а значить, троянда буде додатково утеплена. А ось весняна обрізка дозволяє легко виявити усі пагони, що відмерли взимку.



Троянди потрібно вчасно обрізати / Фото Pexels

Ідеальний час для весняної обрізки троянд – це період, коли бруньки починають набухати, і виявити ті мертві гілки, що не мають здорових бруньок, набагато легше. Весняна обрізка дозволяє стимулювати новий енергійний ріст, адже сильні, здорові пагони дають кращі й більші квіти.

Але якщо обрізку ви провели, це ще не значить, що можна відпочивати. Є ще кілька речей, які ви можете зробити для своїх троянд: