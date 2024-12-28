Зрізана троянда може жити у вазі не більше як тиждень, пише 24 Канал з посиланням на Martha Flowers. Щоб організувати квітам триваліше зберігання, їх треба підгодовувати та вчасно змінювати воду. Комплексний підхід сприятиме тому, що квіти довше протримаються й зберігатимуть свій привабливий вигляд.

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Як продовжити життя трояндам

Після того, як квіти опиняться вдома, їх треба якнайшвидше поставити у воду. Якщо процес затягнути, то пелюстки почнуть в’янути, а це вплине на їхній зовнішній вигляд. Серед основних факторів зберігання – тепло та рівень вологості. У зимову пору тримайте квіти подалі від джерел тепла, оскільки батарея чи камін лише пришвидшать їхнє дозрівання.



Поради, які допоможуть квітам у вазі довше простояти / Фото Pexels

Не забувайте щодня змінювати воду у вазі. Ваза повинна бути чистою, тому якщо на ній є розводи від тримання букета, то треба її помити, щоб прибрати зайві мікроби та різні відкладення. Щоб квіти довго стояли не використовуйте воду з-під крана. Краще обирати очищену чи дистильовану воду. Це допоможе продовжити термін зберігання квітів.

Також спробуйте підживлювати квіти спеціальними засобами. Вони продаються у спеціальних квіткових магазинах. Засоби продаються у пакетиках, які треба розвести у холодній воді. Процедура є максимально простою та доступною, а результат ви зможете оцінити одразу.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Навіть взимку не тримайте квіти на підвіконні, бо від сонячного випромінювання вони швидше зів’януть. Воду у вазі не забувайте систематично змінювати раз в кілька днів, щоб уникнути скупчення бактерій.