Тюльпани стоятимуть свіжими тижнями: зробіть з ними одну дрібницю

Тюльпани – це неймовірні ніжні квіти, що символізують початок теплої весни. Ось тільки вони мають всього один недолік – тішать око у вазі зовсім недовго.

Якщо ви хочете, аби ваші улюблені тюльпани стояти у вазі не 5 – 7 днів, як це буває зазвичай, а набагато довше, досягти бажаного результату цілком можливо, повідомляє 24 Канал. Насправді для цього потрібно тільки запам'ятати кілька елементарних порад від флористів.

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Як зберігати тюльпани свіжими у вазі?

Якщо вам подарували ніжну композицію з тюльпанів, звісно ж, хочеться, аби вона стояла та радувала вас якомога довше. Для цього потрібно звернути увагу на кілька важливих деталей.

Вазу наповніть холодною водою – тюльпани люблять, аби вона була крижана, можна навіть додати шматочки льоду.

На ніч квіти сміливо виносьте на балкон – у прохолоді та тіні вони стоятимуть набагато довше.

Перед тим, як ставити тюльпани у вазу, приберіть з них усе зайве листя.

Нізащо не ставте букет на сонці, особливо біля батареї.

Цікаво! Але є ще один лайфхак, про який майже ніхто не знає – у вазу з тюльпанами потрібно поставити невелику гілочку туї чи кипарису – виявляється, це може зробити забарвлення ваших квітів яскравішим та інтенсивнішим.



Тюльпани потребують холодної чистої води / Фото Pexels

Ще один важливий аспект, від якого залежить, скільки ж тюльпани стоятимуть у вас вдома – це правильно підібрана ваза. Намагайтеся використати таку, що має широку шийку та вузьку підставку. Подібні місткості підходять для великих, об'ємних квіткових композицій, що мають довгі стебла та великі суцвіття.

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Тюльпанам потрібно досить багато місця, аби вони почувалися комфортно та довго тішили око. Та найважливіший аспект – це чистота вази, тож її обов'язково потрібно чистити зсередини від зеленого нальоту, що з часом на ній з'являтиметься.

Для подовження свіжості тюльпанів можна додавати у воду спеціальні розчини з поживними речовинами та антисептиками. Такі розчини можуть зменшити кількість бактерій у воді та забезпечити додаткове живлення для квітів. Такі засоби продаються у спеціалізованих магазинах, або ж їх можна приготувати вдома. Чудовим підживленням для зрізаних квітів стануть цукор чи звичайний аспірин.