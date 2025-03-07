Навіть якщо незабаром почнуться невеликі морози, це не має спиняти вас від того, аби висадити деякі квіти в себе на ділянці, повідомляє 24 Канал. Зважайте, що є чимало рослин, які чудово ростимуть та зовсім скоро почнуть цвісти.

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Тюльпани

Ці рослини – це справжній символ весни та оновлення. Звісно, зазвичай їх висаджують восени, та в березні посадити цибулини також можна. Обирайте сорти, що квітнуть рано, і тоді вже у квітні ви зможете насолодитися першими бутонами.

Та для того, аби рослина гарно росла, потрібно підібрати для неї відповідну ділянку: добре освітлену та з гарним дренажем. Тюльпани не люблять застою води, тож намагайтеся уникати низин.



Тюльпани варто садити у березні / Фото Pexels

Левиний зів

Ця яскрава квітка ідеально підійде для будь-якого весняного квітника. Можна висівати її прямо у відкритий ґрунт, щойно ви помітите, що він достатньо прогрівся. А для раннього врожаю квітів краще спершу висадити розсаду, а вже тоді садити на квітнику.

Вербена

Це – дуже невибаглива рослина, але око тішитиме з весни і до самої осені. Висівають її у березні для швидкого цвітіння, адже вона добре переносить посуху та дуже невибаглива до ґрунту. Найкраще ростиме вона на легкому, родючому ґрунті. Для того, аби вербена рясно цвіла, радять видаляти зів'ялі квіти на те залишати їх на стеблах. Тоді цвітіння триватиме дуже довго: з квітня і аж до жовтня.

Ехінацея

Ця квітка – це несподівана королева саду, якщо ви хочете на своєму квітнику поєднати красу та користь. Вона має великі яскраві суцвіття, що можуть не тільки прикрасити клумби, але й привабити бджіл та метеликів.

Окрім того, рослина відома лікувальними здібностями – може зміцнювати імунітет та ідеально підходить для додавання у чаї.



Ехінацею можна висадити вже зараз / Фото Pexels

Флокс однорічний

Ці квіти точно потрібно садити у березні. Перші паростки з'являться надзвичайно швидко – вже за 5 – 7 днів. Квіти почнуть цвісти у червні та будуть радувати цвітінням аж до перших заморозків.

Жимолость

Ця квітка вирізняється жовто-білими квітами та солодким лимонним ароматом. Жимолость цвіте ранньою весною, коли решта рослин ще спить. Але під час холодів її все ж потрібно берегти – рослина витримує холоди тільки до -15 градусів.