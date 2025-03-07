Даже если вскоре начнутся небольшие морозы, это не должно останавливать вас от того, чтобы высадить некоторые цветы у себя на участке, сообщает 24 Канал. Учитывайте, что есть немало растений, которые прекрасно будут расти и совсем скоро начнут цвести.

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Тюльпаны

Эти растения – это настоящий символ весны и обновления. Конечно, обычно их высаживают осенью, и в марте посадить луковицы также можно. Выбирайте сорта, что цветут рано, и тогда уже в апреле вы сможете насладиться первыми бутонами.

Но для того, чтобы растение хорошо росло, нужно подобрать для него соответствующий участок: хорошо освещенный и с хорошим дренажем. Тюльпаны не любят застоя воды, поэтому старайтесь избегать низин.



Тюльпаны стоит сажать в марте / Фото Pexels

Львиный зев

Этот яркий цветок идеально подойдет для любого весеннего цветника. Можно высевать его прямо в открытый грунт, как только вы заметите, что он достаточно прогрелся. А для раннего урожая цветов лучше сперва высадить рассаду, а уже тогда сажать на цветнике.

Вербена

Это – очень неприхотливое растение, но глаз будет радовать с весны и до самой осени. Высевают ее в марте для быстрого цветения, ведь она хорошо переносит засуху и очень неприхотлива к почве. Лучше всего будет расти она на легкой, плодородной почве. Для того, чтобы вербена обильно цвела, советуют удалять увядшие цветы на то оставлять их на стеблях. Тогда цветение продлится очень долго: с апреля и до октября.

Эхинацея

Этот цветок – это неожиданная королева сада, если вы хотите на своем цветнике совместить красоту и пользу. Она имеет большие яркие соцветия, что могут не только украсить клумбы, но и привлечь пчел и бабочек.

Кроме того, растение известно лечебными способностями – может укреплять иммунитет и идеально подходит для добавления в чаи.



Эхинацею можно высадить уже сейчас / Фото Pexels

Флокс однолетний

Эти цветы точно нужно сажать в марте. Первые ростки появятся очень быстро – уже через 5 – 7 дней. Цветы начнут цвести в июне и будут радовать цветением до первых заморозков.

Жимолость

Этот цветок отличается желто-белыми цветами и сладким лимонным ароматом. Жимолость цветет ранней весной, когда остальные растения еще спит. Но во время холодов ее все же нужно беречь – растение выдерживает холода только до -15 градусов.