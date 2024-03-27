Тюльпани будуть стояти у вазі вдвічі довше: є одна річ, яку треба кинути у воду

Тюльпани мають здатність розкриватися у воді та кожного дня змінювати розмір квітки, однак є у них одна властивість, як і, зрештою, у всіх квітах, - вони здатні вже за кілька днів поникнути. Цього стану можна легко й швидко уникнути.

Тюльпани дуже красиво виглядають у вазі, коли вони свіжі, однак коли вони починають вже звисати з країв – це пряма ознака того, що вже невдовзі квіти зів’януть.

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Як продовжити свіжість тюльпанів

Щоб продовжити їм життя та зберегти у вазі набагато довше, вам треба просто вкинути у вазу мідну монету. Цей простий лайфхак здатен зберегти тюльпани свіжими впродовж тижня.

Експерти кажуть, що вся справа в тому, що монети мають природні антимікробні властивості. Вони перешкоджають росту бактерій, які спричиняють висихання та в’янення тюльпанів.



Монета допоможе тюльпанам залишатися свіжими / Фото Pexels

Дехто радить проколювати верхівку стебла шпилькою, щоб трохи оживити їх. Та в будь-якому випадку, якщо у вашій вазі є оберемок квітів, не забувайте кожного дня міняти свіжу воду та обрізати кінчики. Такий спосіб теж допоможе їм протриматися у вазі набагато довше.

Уповільнити розмноження бактерій також може проста таблетка аспірину. Просто додайте її на 1 літр води. А ще додаткове живлення тюльпанам надає цукор. На літр води треба дати 1 чи 2 чайні ложки.

Саме правильний та регулярний догляд за квітами допоможе вам зберегти їх якомога довше у вазі свіжими та красивими, тож спробуйте ці методи та переконайтеся в тому, що вони дійсно працюють.