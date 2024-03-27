Тюльпаны будут стоять в вазе вдвое дольше: есть одна вещь, которую надо бросить в воду

Тюльпаны обладают способностью раскрываться в воде и каждый день менять размер цветка, однако есть у них одно свойство, как и, впрочем, у всех цветов, – они способны уже через несколько дней поникнуть. Этого состояния можно легко и быстро избежать.

Тюльпаны очень красиво смотрятся в вазе, когда они свежие, однако когда они начинают уже свисать с краев – это прямой признак того, что вскоре цветы завянут.

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Как продлить свежесть тюльпанов

Чтобы продлить им жизнь и сохранить в вазе гораздо дольше, вам надо просто бросить в вазу медную монету. Этот простой лайфхак способен сохранить тюльпаны свежими в течение недели.

Эксперты говорят, что все дело в том, что монеты имеют природные антимикробные свойства. Они препятствуют росту бактерий, которые вызывают высыхание и увядание тюльпанов.



Монета поможет тюльпанам оставаться свежими / Фото Pexels

Некоторые советуют прокалывать верхушку стебля булавкой, чтобы немного оживить их. И в любом случае, если в вашей вазе есть охапка цветов, не забывайте каждый день менять свежую воду и обрезать кончики. Такой способ тоже поможет им продержаться в вазе гораздо дольше.

Замедлить размножение бактерий также может простая таблетка аспирина. Просто добавьте ее на 1 литр воды. А еще дополнительное питание тюльпанам дает сахар. На литр воды надо дать 1 или 2 чайные ложки.

Именно правильный и регулярный уход за цветами поможет вам сохранить их как можно дольше в вазе свежими и красивыми, поэтому попробуйте эти методы и убедитесь в том, что они действительно работают.