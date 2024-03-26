Выбрасывать букеты – это чрезвычайно неприятно. Впрочем, вы можете вполне избежать этой ситуации, если вырастите настоящий куст из букета, что уже есть у вас дома.

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Какие розы можно размножить

Сперва нужно понять, из каких роз на самом деле можно получать кусты. К сожалению, использовать можно далеко не все бутоны из букета. Прежде всего, лучше всего будут размножаться розы красного цвета и других оттенков, напоминающих его. Сорта с белыми, розовыми и другими цветами обычно выращивают с помощью клонирования других сортов роз.

Скорее всего, у вас не получится воспроизвести тот же оттенок в домашних условиях.



Розы можно вырастить из букета / Фото Pexels

По возможности попробуйте убедиться, что розы были выращены не за рубежом, а в Украине; дело в том, что для долгого сохранения импортируемые цветы обрабатывают химическими препаратами для эстетического вида. Такие розы, возможно, не смогут сформировать корневую систему.

Для того, чтобы прорастить розу, вам нужно взять стебель, на котором есть три почки и более. Нижний срез должен быть под углом 45 градусов, кроме того, на нем не должно быть листьев.

Как вырастить розу из букета дома

Для того, чтобы вырастить растение, вам точно понадобится вода, поэтому первый способ сохранения роз заключается именно в том, чтобы насытить ее влагой. Для этого вам нужно поставить воду в холодную воду – кипяченую или дистиллированную – и заменять ее нужно каждые два дня. Очень важно, чтобы эта вода не содержала хлора.

Лучше всего будет выбрать для роз освещенное, но прохладное помещение. Так через две – три недели могут уже сформироваться первые корешки. После этого черенок уже можно посадить в грунт.

Как вырастить розу из картофеля

Еще один интересный и достаточно простой вариант для размножения розы – это проращивание ее из букета в картофеле. Для этого вам понадобится только самый обычный картофель среднего размера без ростков.

Стебли розы вставьте в картофель, а после этого поместите в глубокую миску или корзину и наполовину засыпьте почвой или субстратом для выращивания рассады.