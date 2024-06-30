Як вивести плями з кухонних рушників: кілька способів, які справді працюють

Кухонні рушники здатні швидко замащуватися, тому для того, аби повернути їм вигляд, треба скористатися кількома перевіреними засобами, якими господині користуються роками.

Без кухонних рушників обійтися на кухні неможливо, однак саме на них з’являється чи не найбільше плям, а часте прання часом не допомагає, оскільки порошок не завжди може справитися з жирними та масними цятками.

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Та для того, щоб позбутися плям та повернути старим рушникам новий вигляд, варто лише скористатися кількома народними методами. Вони також позбавлять рушники від сірості, жовтизни та неприємного запаху.

Як вивести плями з рушника

Щоб рушники стали чистими та свіжими, треба застосувати один дієвий метод. 2 столові ложки солі змішайте з 2 столовими ложками кисневого відбілювача. Кухонні рушники поставте в тазик, насипте відбілювальну суміш та залийте окропом. Після того, як вода остигне, витягніть рушники та прополощіть чистою водою. Ця процедура призведе до того, що плями всі зникнуть.



Ефективні способи виведення плям з рушників / Фото Pexels

Як відіпрати рушники від жиру та неприємного запаху

Засіб для миття посуду

У тазик з гарячою водою додайте засіб для миття посуду, зробіть рукою хвильки для утворення пінки та замочіть рушники. Цей спосіб прання розщепить жир, тож за кілька годин під плям не залишиться сліду.

Суміш з олією

3 столові ложки олії та сухого відбілювального засобу змішайте з половиною склянки порошку. Всі ці інгредієнти залийте окропом та замочіть в розчині рушники. Залишіть на годину, прополощіть та киньте прати в пральну машинку.

Перекис водню

Цей засіб допомагає позбутися плям, сірості та жовтизни. Для приготування розчину вам знадобиться 2 столові ложки перекису водню, столову ложку нашатирного спирту та 5 літрів води. Все ретельно розведіть та змочіть в рідині кухонні рушники на 6 годин, а тоді виперіть в пральній машинці.