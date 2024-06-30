Как вывести пятна с кухонных полотенец: несколько способов, которые действительно работают

Кухонные полотенца способны быстро замазываться, поэтому для того, чтобы вернуть им вид, надо воспользоваться несколькими проверенными средствами, которыми хозяйки пользуются годами.

Без кухонных полотенец обойтись на кухне невозможно, однако именно на них появляется больше всего пятен, а частая стирка порой не помогает, поскольку порошок не всегда может справиться с жирными и жирными пятнами.

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Но для того, чтобы избавиться от пятен и вернуть старым полотенцам новый вид, стоит лишь воспользоваться несколькими народными методами. Они также избавят полотенца от серости, желтизны и неприятного запаха.

Как вывести пятна с полотенца

Чтобы полотенца стали чистыми и свежими, надо применить один действенный метод. 2 столовые ложки соли смешайте с 2 столовыми ложками кислородного отбеливателя. Кухонные полотенца поставьте в тазик, насыпьте отбеливающую смесь и залейте кипятком. После того, как вода остынет, вытащите полотенца и прополощите чистой водой. Эта процедура приведет к тому, что пятна все исчезнут.



Эффективные способы выведения пятен с полотенец / Фото Pexels

Как отстирать полотенца от жира и неприятного запаха

Средство для мытья посуды

В тазик с горячей водой добавьте средство для мытья посуды, сделайте рукой волны для образования пенки и замочите полотенца. Этот способ стирки расщепит жир, поэтому за несколько часов от пятен не останется следа.

Смесь с маслом

3 столовые ложки масла и сухого отбеливающего средства смешайте с половиной стакана порошка. Все эти ингредиенты залейте кипятком и замочите в растворе полотенца. Оставьте на час, прополощите и бросьте стирать в стиральную машинку.

Перекись водорода

Это средство помогает избавиться от пятен, серости и желтизны. Для приготовления раствора вам понадобится 2 столовые ложки перекиси водорода, столовую ложку нашатырного спирта и 5 литров воды. Все тщательно разведите и смочите в жидкости кухонные полотенца на 6 часов, а потом постирайте в стиральной машинке.