Взуття ніколи не буде ковзати на снігу: потрібний елементарний трюк

Коли взимку погода постійно коливається між мінусовими та плюсовими температурами, на дорогах може швидко з'явитися ожеледиця, і межею мрій стають черевики з підошвами, що не ковзають на льоду.

Якщо ви помітили, що підошви вашого зимового взуття дуже слизькі, це не значить, що вам потрібно негайно бігти в магазин за новою парою, повідомляє 24 Канал. Натомість можна використати кілька простих лайфхаків, що допоможуть уникнути падіть на снігу.

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Лейкопластир

Перше, що потрібно зробити, це придбати в аптеці трохи тканинного лейкопластиру. З нього виріжте кілька шматочків довжиною 3 – 4 сантиметри та наклейте їх у формі хрест-навхрест на підошву. Втім, вона для цього обов'язково має бути суха та чиста.

Підходить такий метод для сухої та морозної погоди, адже під час сльоти пластир довго не протримається.

Войлок

Для початку потрібно знайти шматочки войлоку і клей. Нанесіть клей на підошву зимового взуття, і одразу ж після цього по периметру наклейте шматочки повсті. Потрібно зачекати до повного висихання, та спосіб знову ж таки підходить тільки для сухої зими.

Наждачний папір

Цей спосіб нагадує попередній: на чисту підошву потрібно нанести клей та причепити шматочки наждачного паперу максимальної зернистості.



Наждачний папір може укріпити зимове взуття / Фото Pexels

Але є ще один спосіб застосування наждачки, трохи більш радикальний, але й надійніший: ваше взуття буде менш слизьким, якщо періодично підошву натирати наждачним папером.

Сіль

Для цього способу вам також знадобиться знежирювач та суперклей. Підошву потрібно вимити та висушити, а після цього знежирити, аби забезпечити кращу роботу клею. Нанесіть його на виступаючі частини підошви та приділіть найбільшу увагу частинам, які контактують з поверхнею найбільше.

Щойно клей почне підсихати, присипте поверхню підошви крупною сіллю, розподіливши її по всій площі. Взуття залиште на кілька хвилин, аби клей повністю схопився із сіллю.