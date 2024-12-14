Ялинка не скине жодної голки: простий лайфхак, який варто знати

Святковий сезон у самому розпалі, а це значить, що ще трохи, і голки вашої шикарної ялинки можуть почати обсипатися. На щастя, цього можна уникнути.

До Різдва залишаються вже лічені дні, і більшість людей вже встановили ялинки, і хочуть зберегти їх у найкращому вигляді до настання свят, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express Garden.

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Запасіться прісною водою

Можливо, вам не приходила в голову ідея поливати свою ялинку, але це може й справді допомогти у тому, аби зберегти її цілою. Щодня перевіряйте рівень води у відрі та переконайтеся, що стовбур достатньо занурений у вологу.

Уникайте добавок до води

Існують міфи про те, що додавання цукру чи відбілювача до води для дерева допоможуть стояти йому довше, проте це не зовсім так. Прісна вода – це все, що вам потрібно, аби утримувати ваше дерево здоровим протягом місяця чи навіть довше.

Тримайте ялинку далі від тепла

Аби ялинка залишалася здоровою, вам не можна допустити її висихання. Одна з ознак сухості дерева – це скидання голок, але також і їхня ламкість та затхлий запах. Для того, аби запобігти цьому, тримайте дерево якомога далі від батареї та обігрівача.



Ялинку не можна ставити біля батареї / Фото Pexels

Використовуйте тільки світлодіодні гірлянди

Ви можете бути здивовані, та дерево цілком може всохнути навіть через просто погано підібрані гірлянди. Для того, щоб цього не сталося, обирайте світлодіодні ліхтарики, адже вони нагріваються значно менше.

Обприскуйте гілки

Якщо у вас в домі дуже сухе повітря, час від часу потрібно обприскувати гілки водою з пульверизатора – це допоможе їм залишатися зволоженими та зеленими.