Шоколадні фігурки у фользі з'являються на прилавках напередодні зимових свят, а також на Великдень, і вони завжди порожні всередині, повідомляє 24 Канал. Чимало людей підозрює, що це зроблено для того, аби використовувати фігурку як келих, проте це не повне і не єдине пояснення.

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Чому фігурки з шоколаду порожні всередині?

Перша причина, з якої фігурки роблять порожніми всередині – це безпека та зручність. Якби, наприклад, у вас був великий кролик чи Святий Миколай з шоколаду, він нагадував би цеглину. Його було б незручно їсти, а також існував би ризик поламати зуби.

Окрім того, не можна й не зважати на те, що порожні всередині фігурки є економічно вигідними. Під час покупки вам може здаватися, що шмат шоколаду великий, але ж він порожній всередині! Якби з цієї ваги шоколаду робили плитку, що не вийшла б навіть половина.

Вперше шоколадні кролики з'явилися у США в 19 столітті, перейнявши цю традицію з Німеччини. Але порожні фігурки вперше з'явилися тільки 1939 року та стали надзвичайно популярними після Другої світової війни. Найпопулярнішою формою фігурок у світі, до речі, є кролик, а не Санта Клаус.



Шоколадні фігурки навмисно роблять пустими всередині / Фото Pexels

Що роблять з шоколадними фігурками після зимових свят?

Існує дуже популярний міф про те, що шоколадних Сант після Різдва перетоплюють назад у шоколад, щоб виготовити шоколадних кроликів до Великодня. Втім, це зовсім не так – робити так не можна перш за все з погляду якості та гігієни. А якби так справді робили, це начебто б підняло ціну на шоколадні фігурки принаймні на 30% через додаткові зусилля.

Та у будь-якому випадку, повторно вводити у виробничий цикл продукти, що залишили фабрику, не можна. Але що ж тоді відбувається з усіма Сантами, що залишилися на складах? Вони не лежать там до наступного року, адже за такий тривалий час якість може суттєво знизитися.

Зазвичай їх продають за зниженою ціною після Різдва, аби збільшити продажі. По-друге, їх віддають благодійним організаціям, а в гіршому випадку практично викидають. Втім, до цього зазвичай не доходить.