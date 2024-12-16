Зацвіте за лічені дні: ідеальне зимове підживлення для фіалки

Фіалки – це одні з тих квітів, що можуть забарвити зимове підвіконня у яскраві кольори. Та може бути неприємно, коли фіалки просто відмовляються цвісти та викидати бутони.

Нерідко квітникарі стикаються з проблемою того, що фіалки активно ростуть, проте зовсім не викидають бутонів, повідомляє 24 Канал. І що робити у такому випадку, знають далеко не всі.

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Чому фіалки не цвітуть?

Причин, чому ви все ще не бачите на своїх фіалках яскравих квітів, може бути кілька. Але основні з них такі:

освітлення недостатньо – особливо часто ця проблема виникає взимку та пізно восени;

на підвіконні надто холодно, і рослина впала в "сплячку";

горщик надто глибокий чи широкий;

фіалка надто молода;

неправильний, надто рясний полив;

відсутність підживлення.

Саме остання проблема може призвести до того, що ви роками не будете бачити цвітіння своїх улюблених рослин. На щастя, розібратися з нею можна за лічені хвилини. Зазвичай для підживлення фіалки використовують добрива, що містять багато калію та фосфору.

Зважайте, що азотні добрива використовувати не варто – фіалка почне викидати багато нового листя, але цвісти не буде. А ось надлишок калію також може бути згубним – рослина почне жовтіти та припинить рости.



Фіалка потребує правильного догляду / Фото Pexels

Чим підживити фіалку?

Одним з найбільш ефективних домашніх добрив будуть дріжджі. Вони містять дуже багато корисних мікроелементів, сприяють покращенню якості ґрунту та роблять його більш поживним та повітропроникним.

Для того, щоб приготувати потрібний розчин, потрібно взяти 1 чайну ложку сухих дріжджів та розчинити їх у літрі теплої води. Залиште так на кілька годин для активації, і вже після цього отриманою сумішшю можна поливати фіалки.

Втім, підживлення можна проводити не частіше, ніж раз на місяць. Також не перестарайтеся з дозуванням, адже надлишок добрив призведе до погіршення росту рослини.