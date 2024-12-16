Зацветет за считанные дни: идеальная зимняя подкормка для фиалки
Фиалки – это одни из тех цветов, которые могут окрасить зимний подоконник в яркие цвета. Но может быть неприятно, когда фиалки просто отказываются цвести и выбрасывать бутоны.
Нередко цветоводы сталкиваются с проблемой того, что фиалки активно растут, однако совсем не выбрасывают бутонов, сообщает 24 Канал. И что делать в таком случае, знают далеко не все.
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Почему фиалки не цветут?
Причин, почему вы все еще не видите на своих фиалках ярких цветов, может быть несколько. Но основные из них следующие:
- освещение недостаточно – особенно часто эта проблема возникает зимой и поздней осенью;
- на подоконнике слишком холодно, и растение впало в "спячку";
- горшок слишком глубокий или широкий;
- фиалка слишком молодая;
- неправильный, слишком обильный полив;
- отсутствие подкормки.
Именно последняя проблема может привести к тому, что вы годами не будете видеть цветения своих любимых растений. К счастью, разобраться с ней можно за считанные минуты. Обычно для подкормки фиалки используют удобрения, содержащие много калия и фосфора.
Учитывайте, что азотные удобрения использовать не стоит – фиалка начнет выбрасывать много новых листьев, но цвести не будет. А вот избыток калия также может быть губительным – растение начнет желтеть и прекратит расти.
Фиалка нуждается в правильном уходе / Фото Pexels
Чем подкормить фиалку?
Одним из наиболее эффективных домашних удобрений будут дрожжи. Они содержат очень много полезных микроэлементов, способствуют улучшению качества почвы и делают ее более питательной и воздухопроницаемой.
Для того, чтобы приготовить нужный раствор, нужно взять 1 чайную ложку сухих дрожжей и растворить их в литре теплой воды. Оставьте так на несколько часов для активации, и уже после этого полученной смесью можно поливать фиалки.
Впрочем, подкормки можно проводить не чаще, чем раз в месяц. Также не переусердствуйте с дозировкой, ведь переизбыток удобрений приведет к ухудшению роста растения.