Вишня – це дерево, яке надзвичайно популярне в українських садах, і про правила її вирощування знають, певно, усі дачники. Втім, потрібно не забувати й про те, що ягоди приблизно на 80% складаються з води. І кількість та якість поливу вишні буде дуже сильно впливати на урожай.

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Як часто поливати вишню влітку

На жаль, універсальної відповіді на це питання просто не існує, адже все дуже сильно залежить і від регіону, де ви її вирощуєте, і від погоди. Якщо вона дощова – хоча б три великі дощі на місяць – тоді поливи можна припинити взагалі. Зважайте на те, що надто багато поливу теж може нашкодити; тоді у вишні підгниває коріння, а ягоди з соковитих перетворюються на водянисті.

Та якщо місяць обіцяє бути посушливим та без великих злив, тоді садівникам варто самотужки подбати про полив. Проводити його потрібно раз на 2 – 3 тижні, і приблизно з такою ж частотою потрібно поливати й черешні.

У посушливих регіонах поливи потрібно збільшити, а у вологих – наприклад, у Карпатах та на Прикарпатті, їх можна скоротити до одного на місяць.



Вишню потрібно вчасно поливати / Фото Pexels

Як правильно поливати вишню та черешню

Для цих дерев досвідчені садівники рекомендують організувати крапельний полив, якщо є така можливість. Він буде найбільш ефективним, та якщо влаштувати його не виходить, можна просто поливати кожне дерево під корінь.

Молодим деревам вистачить 15 літрів води, а для дорослих потрібно збільшити цю кількість до 20 літрів. Зважайте на те, що у спекотну погоду проводити полив вдень не можна – потрібно почекати до вечора або ж провести його рано вранці.

А коли дерево дає плоди, полив можна поєднати й з підживленням. Для цього вам потрібно змішати 0 літрів води з 1 склянкою попелу чи 500 грамами коров'яку. Цей концентрований настій потрібно розвести з водою у пропорції 1:10.