Не лише для чищення вух: що можна робити з вушними паличками

Усі ми звикли, що ватні палички призначені для чищення вух, однак вже давно експерти знайшли кілька ефективних застосувань, які стануть вам в нагоді у побуті.

Ватні палички також застосовують в процесах макіяжу, для корекції та розтушування губної помади чи тіней, однак є ще багато інших лайфхаків, які вам треба знати.

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Догляд за ювелірними прикрасами

Ватними паличками можна легко очистити прикраси, особливо ті, які є важкодоступними. Нанесіть на прикраси чистячу пасту, обробіть важкодоступні місця, а потім змийте засіб та обсушіть прикрасу паперовим рушником і прикраси стануть, як новенькі.

Підпалювання свічок

Якщо гніт у свічці занурився у віск, то підпалити свічку можна за допомогою ватної палички. Її треба лише змочити у спирті, підпалити кінчик та запалити свічку.

Ремонт блискавки

Якщо в куртці чи джинсах застрягнула блискавка, ватна паличка та краплина оливкової олії допоможуть вирішити цю проблему. Треба всього лише промастити проблемне місце та потягнути бігунок вниз.

Підфарбовування волосся

Фарбуючи волосся вдома, випадково можна пропустити кілька пасм. Якщо ви це помітили, то варто скористатися ватною паличкою, яку попередньо треба змочити у фарбі та нанести на непофарбовану ділянку. Загорніть волосся у фольгу та зачекайте 10 хвилин.



Вушні палички можна використовувати в різних цілях / Фото Pexels

Відновлення вигляду взуття

Якщо ви знайшли подряпину на туфлях, то вам знадобиться ватна паличка та рідина для зняття лаку. Змочіть паличку, обробіть подряпину та нанесіть для блиску вазелін.

Чистка клавіатури

Клавіатура збирає пил та бруд, особливо в маленьких проміжках між клавішами. Щоб повернути чистоту, змочіть ватну паличку в спирті та ретельно протріть всі куточки.

Догляд за кухонними інструментами

Консервовані ножі чи вафельниці складно очищуються, тому потрібно очистити їх за допомогою ватної палички. Змочіть її у спирті та очистіть важкодоступні місця.

Застосування ліків

Якщо не хочете бруднити пальці для нанесення мазі чи крему – використовуйте ватні палички. Засіб нанесеться акуратно та без зайвих клопотів.