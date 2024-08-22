Бруд, на жаль, не можна прибрати з ковдри простим витрушуванням. А для того, щоб сон щоночі був приємним, кожен елемент постільної білизни має бути чистим. Тож потрібно розібратися, як прати ковдру, аби вона добре пахла, залишалася пишною та не збивалася у грудочки – і Поради 24 допоможуть у цьому.

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Чи можна випрати ковдру у пральній машині?

Для того, щоб знайти відповідь на це питання, вам потрібно подивитися на ярличок, що пришитий до вашої ковдри. На ньому ви знайдете знаки та рекомендації щодо догляду за предметом. І більшість ковдр, за винятком тих, що мають вату за наповнювач, можна без зайвих хвилювань класти до пральної машини.

І пам'ятайте: будь-яка набивка накопичує з часом і пил, і бруд, і частинки епітелію, тож прання просто необхідне для того, аби ковдра залишалася чистою. Головне – робити це грамотно, а для цього щоразу вам потрібно обирати режим "ручного прання".

Виставляйте температуру у 30 – 40 градусів, аби пральний порошок добре розчинявся у теплій воді. 700 обертів на хвилину – це оптимальний варіант, але потужніше ставити не варто, адже саме це може призвести до появи грудок на ковдрі.



Ковдру потрібно прати обережно / Фото Pexels

Як випрати ватяну ковдру

Ми вже розібралися, що кидати в пральну машину ковдру, що має наповнювач з вати, не можна. Тож як її прати? Відповідь проста – ніяк. Волокна бавовни гігроскопічні, а вплив води миттєво перетворить вату на щільно збиті кульки, і ковдра стане просто непридатною до використання.

Єдиний варіант очистити її – хімчистка. Але якщо потрібно точково очистити деякі ділянки, ви можете обережно скористатися мильним розчином.

Як правильно сушити ковдру

Кожен наповнювач має свої нюанси, які потрібно врахувати, коли ви витягаєте ковдру з пральної машини. Якщо ви не будете дотримуватися цих інструкцій, існують великі шанси, що ковдра деформується.

Пух . Допускається сушіння у пральній машині з використанням спеціальних кульок – вони допоможуть уникнути утворення різних грудок.

. Допускається сушіння у пральній машині з використанням спеціальних кульок – вони допоможуть уникнути утворення різних грудок. Синтепон. Ви можете висушити таку ковдру на мотузці чи сушарці для білизни.

Ви можете висушити таку ковдру на мотузці чи сушарці для білизни. Шерстяна ковдра. Сушити її потрібно на горизонтальній поверхні, щоб уникнути деформації та розриву волокон.

Сушити її потрібно на горизонтальній поверхні, щоб уникнути деформації та розриву волокон. Холлофайбер. Сушити потрібно на мотузці, щоб ковдра добре провітрювалася.

Сушити потрібно на мотузці, щоб ковдра добре провітрювалася. Бамбукове волокно. Як і вовняні чи пухові ковдри, сушити її потрібно на горизонтальній поверхні.

Що робити, коли ковдра не влазить у пральну машину?

В такому випадку вам доведеться зробити це вручну. У ванну наберіть теплу воду, найкраще, щоб температура була приблизно 40 градусів. У неї потрібно додати порошок чи гель для делікатного прання.

А якщо на вашій ковдрі залишилися якісь старі чи жирні плями, тоді можна додати ще кілька крапель засобу для миття посуду. Коли порошок розчиниться, плед чи ковдру покладіть у ванну, щоб тканина була повністю вкрита водою. Почекайте 3 – 4 години, а після цього залізьте у ванну та почніть топтатися по тканині.

Полоскати потрібно у той самий спосіб після того, як наберете у ванну чисту воду.