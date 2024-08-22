Грязь, к сожалению, нельзя убрать с одеяла простым вытряхиванием. А для того, чтобы сон каждую ночь был приятным, каждый элемент постельного белья должен быть чистым. Поэтому нужно разобраться, как стирать одеяло, чтобы оно хорошо пахло, оставалась пышной и не сбивалась в комочки – и Porady 24 помогут в этом.

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Можно ли постирать одеяло в стиральной машине?

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, вам нужно посмотреть на ярлычок, что пришит к вашему одеялу. На нем вы найдете знаки и рекомендации по уходу за предметом. И большинство одеял, за исключением тех, что имеют вату в качестве наполнителя, можно без лишних волнений класть в стиральную машину.

И помните: любая набивка накапливает со временем и пыль, и грязь, и частицы эпителия, поэтому стирка просто необходима для того, чтобы одеяло оставалось чистым. Главное – делать это грамотно, а для этого каждый раз вам нужно выбирать режим "ручной стирки".

Выставляйте температуру в 30 – 40 градусов, чтобы стиральный порошок хорошо растворялся в теплой воде. 700 оборотов в минуту – это оптимальный вариант, но мощнее ставить не стоит, ведь именно это может привести к появлению комков на одеяле.



Одеяло нужно стирать осторожно / Фото Pexels

Как постирать ватное одеяло

Мы уже разобрались, что бросать в стиральную машину одеяло, имеющее наполнитель из ваты, нельзя. Так как его стирать? Ответ прост – никак. Волокна хлопка гигроскопичны, а воздействие воды мгновенно превратит вату в плотно сбитые шарики, и одеяло станет просто непригодным к использованию.

Единственный вариант очистить его – химчистка. Но если нужно точечно очистить некоторые участки, вы можете осторожно воспользоваться мыльным раствором.

Как правильно сушить одеяло

Каждый наполнитель имеет свои нюансы, которые нужно учесть, когда вы вытаскиваете одеяло из стиральной машины. Если вы не будете придерживаться этих инструкций, существуют большие шансы, что одеяло деформируется.

Пух . Допускается сушка в стиральной машине с использованием специальных шариков – они помогут избежать образования различных комков.

. Допускается сушка в стиральной машине с использованием специальных шариков – они помогут избежать образования различных комков. Синтепон. Вы можете высушить такое одеяло на веревке или сушилке для белья.

Вы можете высушить такое одеяло на веревке или сушилке для белья. Шерстяное одеяло. Сушить его нужно на горизонтальной поверхности, чтобы избежать деформации и разрыва волокон.

Сушить его нужно на горизонтальной поверхности, чтобы избежать деформации и разрыва волокон. Холлофайбер. Сушить нужно на веревке, чтобы одеяло хорошо проветривалось.

Сушить нужно на веревке, чтобы одеяло хорошо проветривалось. Бамбуковое волокно. Как и шерстяные или пуховые одеяла, сушить его нужно на горизонтальной поверхности.

Что делать, когда одеяло не влезает в стиральную машину?

В таком случае вам придется сделать это вручную. В ванну наберите теплую воду, лучше всего, чтобы температура была примерно 40 градусов. В нее нужно добавить порошок или гель для деликатной стирки.

А если на вашем одеяле остались какие-то старые или жирные пятна, тогда можно добавить еще несколько капель средства для мытья посуды. Когда порошок растворится, плед или одеяло положите в ванну, чтобы ткань была полностью покрыта водой. Подождите 3 – 4 часа, а после этого залезьте в ванну и начните топтаться по ткани.

Полоскать нужно тем же способом после того, как наберете в ванну чистую воду.