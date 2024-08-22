Чаще всего ошибок в макияже допускают старшие женщины. Визажистка с 20-летним стажем Дрита Палевич рассказала, чего именно не стоит делать ни в коем случае, чтобы не усугубить ситуацию.

Смотрите также Как часто можно красить волосы: запомните раз и навсегда

Отсутствие увлажнения

Чтобы получить ровный тон кожи и удачный макияж, лицо надо увлажнить. Перед применением декоративной косметики надо обязательно наносить увлажняющий крем или лосьон, подождать немного, чтобы он впитался, а потом наносить тональную основу.

Неправильная основа

Очень важно подобрать к своему типу и цвету кожи правильный оттенок тонального крема. Слишком бледный оттенок сделает лицо болезненным, а темный тон добавит несколько лишних лет, поэтому лучше всего выбирать тот тон, который идеально подойдет вашей коже.

Важный момент! Тональная основа должна ложиться на лицо незаметным слоем и не выбиваться темными или слишком светлыми пятнами из вашей кожи.

Одни и те же продукты для макияжа

С возрастом потребности кожи меняются, а это значит, что макияж в 40 лет должен отличаться от того, что мы делали в 20 лет. Изучайте новые текстуры и оттенки и пробуйте для себя что-то новое.



Меняйте косметику со временем / Фото Pexels

Игнорирование формул продуктов

С возрастом кожа нуждается в увлажнении, поэтому выбирайте косметику, которая содержит жидкую текстуру. На зрелой коже косметика имеет склонность забиваться в складки, поэтому женщинам старшего возраста рекомендуется отказываться от пудры в пользу кремовой тональной основы.

Толстый слой косметики

В старшем возрасте надо умело скрывать морщины, а толстый слой макияжа их только подчеркнет, поэтому лучше наносить немного косметики и брать минимум продукта.