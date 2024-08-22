Найчастіше помилок в макіяжі допускають старші жінки. Візажистка з 20-річним стажем Дріта Палевич розповіла, чого саме не варто робити в жодному випадку, щоб не погіршити ситуацію.

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Відсутність зволоження

Щоб отримати рівний тон шкіри та вдалий макіяж, обличчя треба зволожити. Перед застосуванням декоративної косметики треба обов’язково наносити зволожувальний крем чи лосьйон, зачекати трохи, щоб він увібрався, а тоді наносити тональну основу.

Неправильна основа

Дуже важливо підібрати до свого типу та кольору шкіри правильний відтінок тонального крему. Занадто блідий відтінок зробить обличчя хворобливим, а темний тон додасть кілька зайвих років, тому найкраще вибирати той тон, який ідеально підійде вашій шкірі.

Важливий момент! Тональна основа має лягати на обличчя непомітним шаром та не вибиватися темними чи занадто світлими плямами з вашої шкіри.

Одні й ті самі продукти для макіяжу

З віком потреби шкіри змінюються, а це означає, що макіяж у 40 років має відрізнятися від того, що ми робили у 20 років. Вивчайте нові текстури та відтінки та пробуйте для себе щось нове.



Змінюйте косметику з часом / Фото Pexels

Ігнорування формул продуктів

З віком шкіра потребує зволоження, тому обирайте косметику, яка містить рідку текстуру. На зрілій шкірі косметика має схильність забиватися у складки, тому жінкам старшого віку рекомендовано відмовлятися від пудри на користь кремової тональної основи.

Товстий шар косметики

У старшому віці треба вміло приховувати зморшки, а товстий шар макіяжу їх лише підкреслить, тому краще наносити трішки косметики та брати мінімум продукту.