Спатифілум не цвіте: просте розв'язання проблеми та причини

Спатифілум, який також називають "жіночим щастям", відомий в основному завдяки своєму цікавому білому цвітінню.

Чимало квітникарів можуть бути неабияк розчаровані, виявивши, що їхній спатифілум вже досить довго не викидає нові квіти, повідомляє 24 Канал. На щастя, є простий спосіб розібратися із цією проблемою.

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Перед тим, як намагатися змусити розцвісти спатифілум, потрібно розібратися з причинами, через які цвітіння все ще немає.

Надто багато добрив

В природі спатифілуми ростуть у тінистих тропічних лісах із помірно родючим ґрунтом. І надто часте підживлення може тільки нашкодити вашій рослині. Вона розвивається порівняно повільно, тож велика кількість та висока консистенція підживлень можуть завдати більше проблем, ніж користі – рослина стимулюватиме ріст великої кількості листя, але не квітів.



Добрива іноді шкодять спатифілуму / Фото Pexels

Невідповідний сезон

Зазвичай спатифілуми цвітуть влітку та навесні, а ось зима та осінь – це періоди спокою рослини. Єдине рішення у цьому випадку – це запастися терпінням та почекати, поки настане сприятлива пора року для цвітіння спатифілума.

Неправильне освітлення

Спатифілум росте найкраще не на прямому сонці. Якщо світла буде забагато, листя рослини може швидко пожовтішати, а фотосинтез почне сповільнюватися. А надмірне пряме світло може навіть стати причиною загибелі "жіночого щастя".

Як часто цвіте спатифілум?

В середньому рослина може порадувати вас своїм цвітінням раз на рік Тривалість ж його може залежати від різних умов – від одного до шести місяців. І якщо ви хочете продовжити цвітіння, тоді потрібно дотримуватися правильних температурних умов – від 23 до 25 градусів.