Жир, який зникає під час приготування їжі, насправді просто осідає на поверхні вашої витяжки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Венкон". І якщо ви помітили, що з часом ваша витяжка стала працювати набагато гірше, проблема може полягати в тому, що ви давно її не чистили.

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Як почистити витяжку над плитою?

Перше питання, на яке потрібно знайти відповідь – це наскільки часто потрібно займатися чищенням витяжки. І експерти переконують, що краще не затягувати з цим процесом та проводити його раз на місяць чи навіть частіше. Залежно від інтенсивності використання чистити фільтри радять щотижня.

Втім, якщо ви не користуєтеся плитою дуже часто, можна скоротити цей час до одного разу на 2 – 3 тижні. Це важливо, адже в процесі приготування у витяжці накопичується не тільки жир, але й маслянисті видалення, що можуть забити фільтри та знизити ефективність роботи пристрою. Регулярне ж очищення сприяє підтримці чистоти повітря на кухні.



Витяжку потрібно чистити / Фото Pexels

Це допоможе вам також зменшити час прибирання та знизити ризик займання через жир, що спалахує за високих температур.

Ось як потрібно розібрати витяжку для чищення:

Вимкніть витяжку з мережі.

Зніміть верхню панель, якщо вона є та вийміть жироуловлювальний фільтр. Заміни він не потребує, тільки регулярного чищення.

Перевірте вугільний фільтр, який використовується в циркуляційній витяжці. Вугільні фільтри мити не можна – в міру забруднення їх потрібно просто замінювати. Термін служби становить 4 – 6 місяців.

Але чим почистити жир на витяжці? Тут все залежить від розміру та давності плям. Якщо плями недавні, можна скористатися звичайним засобом для миття посуду. Він підходить для регулярного обслуговування кухонного обладнання.

Якщо ж жир не змивається, тоді краще використати спеціальні засоби для печей та витяжок, які розроблені для розчинення нальоту та жиру. Склад у них агресивний, тож перед використанням потрібно одягнути рукавички.

Також для прибирання жиру на настінних кухонних витяжках можна використовувати засоби для прочищення труб.