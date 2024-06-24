Чому жовтіє листя огірків: основні причини, які треба знати

Коли на городі виростає листя огірків, після них з’являються перші зав’язі. Однак високі температури можуть призвести до того, що листя пожовкне й висохне, а урожай вже не буде таким рясним. Що робити, щоб листя не пожовтіло – читайте далі.

На пожовкле листя впливають кілька факторів, тому детальніше розберемо кожен з них, щоб ви змогли зрозуміти причину.

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Різкі перепади температур

При низьких та високих перепадах температури огірки треба накривати агроволокном. У теплицях перепади температур не такі різкі, як на відкритому ґрунті, але за дуже високих температур – місце треба провітрювати й притіняти посадки.

Сухе та гаряче повітря

У сильну спеку дачники прикривають рослини сіткою, яка їх затіняє. У сонячні дні при поливі вода не повинна потрапляти на листя. Під прямим сонячним сонцем крапля починає працювати як лінза і через це листя отримують опіки й починають жовтіти.

Нестача світла

При правильному вирощуванні, нижнє листя огірків може бути затіненим молодшими верхніми листками, тоді нічого страшного в цьому немає, якщо воно пожовтіє. Якщо ж світлим та жовтим стає верхнє листя – тоді потрібно додати освітленості.

Проріджуйте кущ при необхідності, видаляйте пожовкле листя та регулярно відрізайте старе й підсохле. Сучасні сорти огірків рекомендують вирощувати вертикально на шпалері та спрямовувати пагони вниз, підв’язувати й формувати негусті кущі.



Листя огірків можуть часом жовтіти / Фото Unsplash

Неправильний полив

Щоб уникнути пожовтіння листя, поливи мають відповідати погодним умовам та фазі розвитку рослини. До початку цвітіння поливів достатньо двічі на тиждень, а в період активного цвітіння та плодоношення, огірки треба поливати кожних 2 дні.У прохолодну погоду поливи треба скоротити.

Дефіцит елементів та неякісні добрива

Овочі треба підживлювати спеціалізованими комплексами для огірків та кабачків. Підживлення варто проводити "Аква-міксом" для огірків, які містять необхідний набір мікро- та макроелементів. Також дачники радять вносити компост, перегній, деревну золу під час підготовки грядок до посадки огірків.

Перегодовувати огірки азотними добривами не варто, бо це лише призведе до зниження якості врожаю та навіть може розвинути певні захворювання.

Хвороби огірків

Дуже важливо здійснювати профілактичні обробки фунгіцидами чи народними засобами в несприятливі періоди. Щоб уникнути хвороб, дотримуйтеся порад з агротехніки: доглянуті рослини менше схильні до зараження.