Ніколи не викидайте шкірку від банана: що з нею можна робити

Бананову шкірку ми завжди викидаємо у смітник, оскільки це для нас один із харчових відходів, який не несе жодної цінності. Втім деякі господині готові посперечатися з цінністю бананової шкірки, тож розповіли, куди її можна застосувати.

Шкіра від банана – це не лише сміття, але й цінний ресурс для дому чи косметичних процедур, повідомляє 24 Канал з посиланням на Foxnews. Про деяке застосування бананової шкірки ви могли й не здогадуватися.

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Маска для обличчя

Дівчата, які люблять доглядові процедури, залюбки можуть застосувати для себе маску для обличчя. Щоб її приготувати, потрібно подрібнити шкірку банана, додати до неї 100 грамів натурального йогурту й 2 столові ложки меду. Все ретельно перемішайте й нанесіть на обличчя. Через 15 хвилин маску потрібно змити.

Засіб від бородавок

Якщо у вас з’явилася бородавка, то її можна потерти банановою шкіркою. Про те, що така дія справді помічна – доказів немає, однак ця побутова практика є досить поширеною, тож можете її спробувати.

Лікування укусів комах

Кажуть, що якщо вкусила комаха, то на шкіру треба нанести шкірку банана. У її складі є природні антигістамінні сполуки, які здатні заспокоїти свербіж, який спричинився через слину комахи.



Шкірку банана можна використовувати по-різному / Фото Pexels

Чистка столового срібла

Розітріть бананову шкірку й додайте до неї воду. Вмочіть в розчин ганчірку й натріть засобом столове срібло й після цього вимийте теплою водою. Після цього срібний посуд буде блищати.

Видалення скабок

Якщо є скабка, яка глибоко засіла, то на ніч до неї можна прикласти шкірку банана. Вже на ранок її можна буде з легкістю витягнути.

Відбілювання зубів

Зубна емаль має властивість темнішати, тому її можна відбілити завдяки шкірці банана, якою треба потерти зуби.