Заварити чашку ароматного чаю – це одне велике задоволення. Але чи знаєте ви, що маленький чайний пакетик ще потім може згодитися у господарстві? Зокрема, дуже корисні вони у прибиранні, пише Martha Stewart.

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Знежирте посуд

Якщо у вас є багато жирних каструль чи тарілок, чайні пакетики можуть стати у пригоді. Вам потрібно поставити весь посуд у раковину, наповнену водою, а тоді додати кілька чайних пакетиків та залишити на кілька годин чи навіть на ніч.

Дубильна кислота, що міститься у чаї, може розщепити жир та залишки харчової піни.

Освіжіть холодильник

Зазвичай для нейтралізації неприємних запахів у холодильнику використовують соду чи сіль, але використаний чайний пакетик може стати непоганою альтернативою. Висушіть його та покладіть у невелику миску. В пакетику потрібно прорізати невелику дірочку, щоб відкрити вміст.

Чайне листя легко поглине усі неприємні запахи, і холодильник буде пахнути набагато краще, ніж раніше.

Зробіть компост

Як і листя дерев, чайне листя може бути дуже корисним для ваших кімнатних рослин. Деякі пакетики можна компостувати, але набагато простіше буде розрізати їх та посипати листя прямо на ґрунт рослин.

Листя віддасть рослинам усі поживні речовини, і ваш домашній сад почне рости з подвійною силою.



Чайним пакетиком можна підживити рослини / Фото Pexels

Витріть їжу, що прилипла

Немає нічого гіршого за сир, що прилип до сковорідки, чи сухої гречки на тарілці. Але звичайний чайний пакетик може впоратися із цими забрудненнями – знову ж таки завдяки дубильній кислоті, що він містить.

Почистьте скло та дзеркала

Оскільки чайне листя може добре розщеплювати жир та бруд, воно може бути неймовірно корисним, коли мовиться про чищення скла та дзеркал. Вам потрібно закип'ятити воду та додати туди кілька використаних пакетиків чаю. Дайте їм постояти 15 хвилин, а коли суміш охолоне, її можна використовувати як натуральний засіб для чищення скла.

Прийміть ванну

Чайні пакетики можна замочити у воді та додати до наступної ванної. Це наповнить її приємними ароматами та дасть користь для вашої шкіри – особливо, якщо чай містить також трав'яні збори.