Найлегший спосіб розібратися із запахами в туалеті – це скористатися спеціальними покупними таблетками, що кладуться в бачок, і це допомагає усунути усі запахи. Втім, народні методи діють не гірше, і вони точно будуть дешевші. Поради 24 діляться кількома такими лайфхаками.

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Зубна паста

Один з найпопулярніших лайфхаків – це використання зубної пасти й додавання її до бачка унітаза. Вона може усунути усі неприємні запахи, а також може освіжити воду, і після кожного злива у кімнаті залишатиметься приємний аромат.

Все, що вам потрібно зробити – це проткнути у кількох місцях тюбик із пастою та покласти його на дно бачка.



Зубна паста допомагає прибрати запахи / Фото Pexels

Шматок мила

Універсальний метод, який коштуватиме вам копійки. У кожній ванні знайдеться незліченна кількість обмилків, які й використовувати неможливо, і викинути шкода. Ось у бачку унітаза вони можуть знадобитися – мило буде повільно розчинятися та створювати приємний запах.

Але у такому випадку бачок потрібно буде періодично чистити, адже шматки розчиненого мила можуть забруднювати механізм.

Гірчичний порошок

Для того, щоб приготувати засіб, потрібно взяти 2 столові ложки сухої гірчиці та змішати їх з такою ж кількістю лимонної кислоти, а потім додати 4 ложки крохмалю. Також додайте трохи води, щоб утворилася така собі паста.

Засіб потрібно нанести на стінки унітаза та добре потерти, або ж залишити на 30 хвилин. Після цього кілька разів змийте водою, і запаху як не бувало.

Кока-кола

Вона може впоратися не тільки із запахом, але й з каменем та вапняним нальотом. Потрібно влити 2 літри в унітаз, добре потерти щіткою проблемні місця та залишити на кілька годин. Після цього злийте воду, і від запаху та бруду не залишиться й сліду.

Саморобний освіжувач в бачок унітаза

Такі освіжувачі можна легко виготовити вдома. Потрібно використати ефірні олії, соду та перекис водню. Змішайте 3 столові ложки перекису, 7 крапель ефірної олії, 3 столові ложки лимонного соку та 100 грамів води. Після цього додайте трохи сухої білизни та ретельно перемішайте. Розчин потрібно додавати у воду в бачку.