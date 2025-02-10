7 способів використовувати стару постільну білизну: варто їх спробувати

Постільна білизна, навіть якщо користуватися нею дуже дбайливо, з часом зношується, і її доводиться замінювати на нову. Та викидати старі простирадла все ж не варто – їм ще можна знайти застосування.

Часте прання та використання постільної білизни призводять до того, що еластична тканина розтягується, а кольори вицвітають. Та після того, як ви купите новий набір, викидати старий не варто – він ще може мати безліч застосувань у побуті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Покладіть одну дрібничку під подушку: притягнете гроші та кохання

Багаторазові сумки для покупок

Сумки для покупок та шопери – це екологічна альтернатива пластику. І ви цілком можете виготовити їх вдома зі своїх старих простирадел. Льон та бавовна ідеально підійдуть для такого проєкту, адже вони міцні, але досить м'які, аби їх можна було складати в сумку та легко й компактно зберігати.



З простирадел можна зробити сумки / Фото Pexels

Лежаки для домашніх тварин

Ліжко для домашніх тварин – це популярний спосіб дати старим простирадлам нове життя. Вам потрібно в кілька разів скласти простирадла та зшити їх кінці. Всередину потрібно додати старі рушники чи інший наповнювач.

Чохли для меблів

Можливо, у вас є диван, на якому постійно залишають шерсть домашні улюбленці? Старі простирадла можуть легко стати захистом для текстилю, і вони досить довго можуть зберігати диван свіжим. Застилайте простирадло на предмети меблів та заправте кінці.

Органайзери для шаф та ящиків

Організація – це надзвичайно важливо, якщо ви хочете підтримувати чистий дім та звільнити трохи місця у своїй шафі. І старі простирадла, як не дивно, можуть вам у цьому допомогти: з них можна пошити прості органайзери, що допоможуть тримати одяг розділеним.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Ковдра для пікніка чи пляжу

Старі простирадла мають ідеальний розмір для того, аби влаштувати з ними пікнік в парку, відпочити просто неба чи просто засмагати на пляжі. Для найкращого використання радять поєднати кілька простирадел та з'єднати їх швами.

Полірування срібла

Розріжте старі простирадла на менші ганчірки й використовуйте їх для того, аби полірувати срібло. Особливо це корисно у випадку, якщо ваші простирадла бавовняні – вони досить еластичні і добре підійдуть для того, аби натерти складні ділянки та щілини.

Тканинні кошики

Ви можете застелити старий кошик простирадлом, вирізавши його за потрібним розміром. Такий кошик, якщо наповнити його книгами чи журналами, може стати цінним доповненням до декору спальні чи вітальні.