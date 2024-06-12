Де погуляти в Трускавці: красиві місця, які здатні вразити

У Трускавці розвинена міська інфраструктура та є велика кількість розваг, які допоможуть урізноманітнити відпочинок. Місто відоме своїми лікувально-оздоровчими процедурами, втім туристи можуть провести активно відпочинок на будь-який смак.

Трускавець є популярним бальнеологічним курортом у Львівській області. Затишне містечко в передгір’ї Карпат потішить цілющими джерелами мінеральних вод, пишуть Поради 24. Найвідоміша вода "Нафтуся" покращує обмін речовин людського організму. Вона лікує проблеми з нирками, кишківником, сечокам'яні хвороби тощо.

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Якщо ж ви обираєте Трускавець для відпочинку всієї сім’ї, радимо вам зосередити увагу на кількох місцях, які точно вартуватимуть вашої уваги.

Центральний парк "Адамівка"

Один із найкрасивіших парків міста. Тут можна прогулятися затишними алеями, побачити старовинні альтанки та скульптури, насолодитися природою. Уже понад 30 років парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва України. Він вражає великою кількість декоративних та екзотичних насаджень.

Бювет мінеральних вод

Центральний бювет знаходиться неподалік парку. Тут можна спробувати знамениту мінеральну воду "Нафтуся" та інші цілющі води.



У бюветі є чимало мінеральних вод / Фото "Віктор"

Дерев’яний ринок

Якщо шукаєте красиві сувеніри для подарунка рідним та друзям, тоді необхідно завітати на Дерев'яний ринок. Саме там ви знайдете різноманітні картини, посуд, прикраси та вироби з дерева на будь-який смак та розмір гаманця.

Христос-Спаситель

У Трускавці знаходиться найбільша статуя Христа-Спасителя в Україні. Її особливістю є те, що це точна, хоч і зменшена копія з Ріо-де-Женейро. Її встановлено на Гошівській горі, що біля залізничного вокзалу, й видно майже з будь-якої точки міста. Загальна висота статуї – 12 метрів. Біля статуї є сквер та оглядовий майданчик, з якого відкривається чудова панорама на місто й гори.



У Трускавці встановлена найбільша статуя Христа-Спасителя / Фото Credo

Дельфінарій "Оскар"

Дельфінарій – це чудове місце для сімейного відпочинку. Можна подивитися на виступи дельфінів та морських котиків. Одним із важливих напрямків роботи дельфінарію є реабілітація дітей та дорослих з тяжкими захворюваннями та відхиленнями у розвитку.

Озеро з лебедями

Знаходиться озеро неподалік санаторію "Карпати". Останні кілька років там оселилися лебеді, за якими люблять спостерігати туристи та місцеві.