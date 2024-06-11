Поїздка електричкою – це не тільки бюджетно, але ще й зручно. І цим транспортом ви можете дістатися багатьох гір та інших цікавих місць в Карпатах. І Поради 24 підібрали кілька локацій, які обов'язково варто відвідати цього літа.

Цікаво 5 гір в Карпатах, на які потрібно піднятися цього літа: найкращі маршрути для новачків

Сколе

Сколе – це місто в долині річки Опір між Карпатських гір. Сюди можна приїхати і для сімейного відпочинку, і для підйому на гору, і для кемпінгу. В цьому містечку є кілька локацій, які варто відвідати:

Водоспад Гуркало. Це – п'ятиметровий повноводний водоспад, що утворився в місця прориву палеогенових пісковиків. Він розташований на висоті 570 метрів над рівнем моря, а поблизу Гуркала є галявини, де можна і влаштувати пікнік, і поставити намети для ночівлі. Дістатися можна пішим туристичним маршрутом, що починається в урочищі Колодка.

Це – п'ятиметровий повноводний водоспад, що утворився в місця прориву палеогенових пісковиків. Він розташований на висоті 570 метрів над рівнем моря, а поблизу Гуркала є галявини, де можна і влаштувати пікнік, і поставити намети для ночівлі. Дістатися можна пішим туристичним маршрутом, що починається в урочищі Колодка. Водоспад Кам'янка. Висота його – сім метрів, і складається він з одного каскаду, розділеного на два потоки. Кам'янецький водоспад – це найбільш популярне туристичне місце біля міста Сколе. Піший маршрут до водоспаду починається біля урочища Павлів Потік і його довжина – 4,8 кілометра.

Також у Сколе можна піднятися і на чималу кількість гір і Парашка, Княжий Верх, Лопата – серед найбільш популярних.



У Сколе можна знайти чимало цікавого / Фото "Карпатіум"

Славсько

Якщо ви їдете активно відпочити, тоді Славсько – це саме для вас. Тут вистачає і піших маршрутів, і підйомників. Ось кілька з них:

Піший маршрут на гору Тростян. Висота гори – 1232 кілометри, і вона підходить не тільки для зимового відпочинку на лижах, але і для літніх мандрів.

Висота гори – 1232 кілометри, і вона підходить не тільки для зимового відпочинку на лижах, але і для літніх мандрів. Маршрут на Високий Верх. Гора має висоту 1242 метри і розташована в околицях Славського.

Гора має висоту 1242 метри і розташована в околицях Славського. Маршрут на гору Ільза. Ця гора трохи менша за попередні – 1066 метрів, проте її розташування вас не розчарує. З її вершини дуже добре видно сусідні Тростян та Високий Верх, що розташовані на північному заході та південному сході відповідно.

Ця гора трохи менша за попередні – 1066 метрів, проте її розташування вас не розчарує. З її вершини дуже добре видно сусідні Тростян та Високий Верх, що розташовані на північному заході та південному сході відповідно. Піший маршрут на гору Погар. Ця гора – чудовий варіант для новачків, які ніколи не займалися пішим туризмом. Вона досить проста та невисока, і підкорити її вдасться навіть людині, яка ніколи раніше не була у Карпатах.



З Славська є багато піших маршрутів у гори / Фото "Карпатіум"

Тухля

І у цьому селі можна знайти чимало цікавих гір.