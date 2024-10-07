Чим краще прати одяг – порошком чи капсулами: названо основні плюси та мінуси

Люди поділяються на дві категорії – на тих, хто любить прати порошком й на тих, хто використовує капсули. Втім, що з цього найкраще допомагає відіпрати одяг, спробуємо разом розібратися.

Порошок є найпопулярнішим засобом для прання, пише Hipper. Це пояснюється тим, що це один з найстаріших методів для прання, яким користувалися ще наші бабусі. Пральний порошок чудово видаляє плями, адже містить у своєму складі ензими, а відбілювач допомагає зберегти колір білих тканин.

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Мало хто з нас звертає увагу на термін придатності порошку, але він набагато довший, ніж в гелях чи капсулах. Щодо ціни, то порошок є набагато економнішим, оскільки одне прання виходить значно дешевше, ніж прання з капсулою, яку вкидають в барабан.

Втім порошок має суттєвий мінус. Полягає він у тому, що при низьких температурах чи коротких циклах прання він не може повністю розчинитися, тож може залишити частинки на одязі, а в багатьох людей є чутливість до прального порошку.

Господині часто використовують для прання делікатних тканин гелі. Вони добре розчиняються у воді, тож на одязі не буде жодних розводів. Гель підходить для шовку, вовни чи мережива та чудово переться у високій чи низькій температурі.



Гель часто використовують для прання / Фото Pexels

А от не меншу популярність мають капсуля для прання, оскільки є доволі зручними у використанні. У ній міститься точна кількість відміряного миючого засобу, тож вона проста у використанні, оскільки треба просто кинути одну капсулу в пральну машину перед завантаженням одягу.

У капсулах містяться такі концентровані миючі засоби, що здатні ефективно видалити забруднення навіть при низьких температурах. Втім мінус капсулів у тому, що вони дорожчі за порошок чи гель.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Та якщо вибирати, що краще – порошок, гель чи капсули, то тут варто звернути увагу на індивідуальні потреби. Дорогі капсули корисні тим, що зручні у використанні. Пральний порошок дешевший, але інколи його частинки можуть не розчинятися у воді. Гель для прання – це чудовий засіб, який ідеально відпирає одяг навіть за низьких температур.

Вибір засобу для прання залежить від багатьох факторів – типи тканини, температури, ефективності видалення плям чи вартості.