Чем лучше стирать одежду – порошком или капсулами: названы основные плюсы и минусы

Люди делятся на две категории – на тех, кто любит стирать порошком и на тех, кто использует капсулы. Впрочем, что из этого лучше всего помогает отстирать одежду, попробуем вместе разобраться.

Порошок является самым популярным средством для стирки, пишет Hipper. Это объясняется тем, что это один из старейших методов для стирки, которым пользовались еще наши бабушки. Стиральный порошок прекрасно удаляет пятна, ведь содержит в своем составе энзимы, а отбеливатель помогает сохранить цвет белых тканей.

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Мало кто из нас обращает внимание на срок годности порошка, но он гораздо длиннее, чем в гелях или капсулах. По цене, то порошок намного экономнее, поскольку одна стирка получается значительно дешевле, чем стирка с капсулой, которую бросают в барабан.

Впрочем порошок имеет существенный минус. Заключается он в том, что при низких температурах или коротких циклах стирки он не может полностью раствориться, поэтому может оставить частицы на одежде, а у многих людей есть чувствительность к стиральному порошку.

Хозяйки часто используют для стирки деликатных тканей гели. Они хорошо растворяются в воде, поэтому на одежде не будет никаких разводов. Гель подходит для шелка, шерсти или кружева и прекрасно стирается в высокой или низкой температуре.



Гель часто используют для стирки / Фото Pexels

А вот не меньшую популярность имеют капсулы для стирки, поскольку довольно удобны в использовании. В ней содержится точное количество отмеренного моющего средства, поэтому она проста в использовании, поскольку надо просто бросить одну капсулу в стиральную машину перед загрузкой одежды.

В капсулах содержатся такие концентрированные моющие средства, что способны эффективно удалить загрязнения даже при низких температурах. Впрочем минус капсул в том, что они дороже порошок или гель.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Но если выбирать, что лучше – порошок, гель или капсулы, то стоит обратить внимание на индивидуальные потребности. Дорогие капсулы полезны тем, что удобны в использовании. Стиральный порошок дешевле, но иногда его частицы могут не растворяться в воде. Гель для стирки – это замечательное средство, которое идеально отстирывает одежду даже при низких температурах.

Выбор средства для стирки зависит от многих факторов – типы ткани, температуры, эффективности удаления пятен или стоимости.