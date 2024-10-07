Этот лайфхак рассказал эксперт Патрик Ричардсон, пишет Upworthy. Современные стиральные машинки имеют немало режимов – это деликатная, ручная стирка или постоянный отжим.

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Какой режим выбрать для стирки одежды

Автор книги "Любовь к стирке" советует всегда выбирать "экспресс-цикл". Его плюс заключается в том, что он не является очень длинным, но и не слишком коротким, поэтому не нанесет вреда одежде.

В результате исследований при написании книги он пришел к выводу, что даже самые грязные вещи можно постирать в экспресс-режиме, известное еще как "быстрая стирка" или "30-минутная стирка".

Длительная стирка может привести к тому, что одежда быстрее выстирается и потеряет цвет, а еще для долгой стирки нужно больше воды и электроэнергии, поэтому экспресс-стирка – это рациональный выбор.

Советы по стирке одежды

Заполнять емкость для порошка или жидкости надо наполовину меньше привычной дозы, поскольку в экспресс-режиме используется меньше воды. При регулярном использовании этого режима может появиться затхлый запах из-за низкой температуры воды, в которой накапливается плесень и бактерии.

Чтобы предотвратить это, стоит каждые несколько недель запускать пустую стирку в горячем режиме без моющего средства и очищать отделение для стирального порошка. Для того, чтобы стиральная машинка прослужила вам как можно дольше, лучше всего отказаться от неоднократной стирки в день. Лучше стирку разбить на несколько дней.