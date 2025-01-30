Які продукти є найкращими для сніданку: легко запам'ятати
- Сніданок має бути насиченим поживними речовинами, такими як вуглеводи, білки, жири, вітаміни, щоб забезпечити енергійний день.
- Рекомендовані продукти для сніданку: грецький йогурт, овес, ягоди, яйця, лосось, мигдаль, насіння чіа для підтримки здоров'я.
- Відсутність сніданку може негативно вплинути на роботу шлунку, кишківника, знизити енергію та концентрацію.
Від правильного сніданку буде залежати те, як ви будете себе почувати. Щоб день пройшов енергійно, варто звертати увагу на здорові продукти харчування й обирати на сніданок корисну їжу.
Сніданок, що насичений поживними речовинами, створить основу для майбутнього дня, пише 24 Канал з посиланням на Eating Well. Правильно збалансована тарілка повинна містити всі необхідні мікроелементи: вуглеводи, білки, жири та достатню кількість вітамінів.
Зверніть увагу 7 продуктів, які ніколи не треба їсти на вечерю: їх треба замінити
Пропускати сніданок – шкідлива звичка, тому зверніть увагу на кілька продуктів, які можна вживати зранку для чудового самопочуття.
Грецький йогурт
Йогурт є чудовим джерелом білка, кальцію та вітаміну D, який підтримує здоров’я кісток та добре впливає на мікробіом кишківника.
Овес
Цільні злаки є чудовим варіантом для здорового та ситного сніданку. Овес містить розчинну клітковину та бета-глюкани, які покращують рівень цукру в крові.
Ягоди
Зимова пора – не сезон для ягід, але полуниця, чорниця та малина мають багато корисних антиоксидантів, які допомагають підтримувати загальний стан здоров’я.
Яйця
У яйцях є багато холіну, вітамінів групи B, вітаміну D й селену. Вони відповідають за настрій та хороше самопочуття. Яйця є також джерелом білка та корисних жирів, які підтримують здоров’я мозку, суглобів та серця.
Яйця є корисним сніданком / Фото Pexels
Лосось
Риба є дуже корисною на сніданок, оскільки наповнена високоякісним білком та корисними жирами. Всього лише 2 – 3 порції жирної риби на тиждень підвищать рівень омега-3, які сприяють здоров’ю серця та довголіттю.
Мигдаль
Горіх багатий клітковиною, корисними жирами, білком та вітаміном Е. Можете додавати жменьку мигдалю до будь-якого сніданку, щоб він був ще поживнішим.
Насіння чіа
У насінні чіа міститься чимало клітковини, омега-3 жирних кислот й поліфенолів. Вони захищають здоров’я серця, покращують кров’яний тиск та балансують рівень цукру в крові.
Не забувайте про сніданок, оскільки відсутність корисної їжі в ранкову пору може призвести до порушень в роботі шлунку та кишківника й знизити рівень енергії й концентрації впродовж дня.