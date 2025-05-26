Півонії розпустяться набагато швидше: що для цього треба зробити

На початку червня розпочинається повноцінний сезон півоній, але часто квіти продаються із закритими бутонами. Для того, щоб вони швидше розпустилися й довше зберігалися у вазі, варто знати кілька основних секретів.

Якщо півонії ростуть у вашому саду, то садівники радять їх обрізати вранці, оскільки в цей час у їхніх стеблах, листі та пелюстках міститься багато вологи, тому вони зможуть набагато довше простояти у вазі, пише 24 Канал.

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Що робити, щоб півонії швидше розпустилися

Багато людей про це не знають, але півонії люблять стояти у темній вазі, оскільки свіжа вода в ній зберігається довше й не загниває. Перед тим, як налити у вазу води, її варто промити розчином марганцівки.

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Квіти будуть довше стояти, якщо видалити все листя, яке потрапляє у воду. Чим краще ви очистите стебла від них, тим довше зможете насолоджуватися красою півоній. Якщо ж листя не обірвати, то вода почне наповнюватися бактеріями й квіти почнуть швидше гнити.



Поради, які допоможуть півоніям розпуститися / Фото Pexels

Півонії почнуть розпускатися тоді, коли ви забезпечите їм належний догляд. Воду треба міняти щодня, а задля кращого результату, її можна знезаразити таблеткою аспірину, яку розводять в літрі води. Також у вазу можна додати дві краплі нашатирного спирту, чи половину чайної ложки яблучного оцту. Дехто додає у вазу щіпку лимонної кислоти, дві краплі хлорного відбілювача чи дві чайні ложки горілки.

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Також не забувайте підрізати півонії навскіс. Це допоможе квітам краще вбирати поживні речовини з води. Флористи не радять тримати півонію на сонці, бо таким чином квіти швидше зав’януть. Також від букета треба подалі забрати кошик з фруктами чи овочами.

Півонії люблять помірну температуру, тому варто уникати спекотних температур у приміщенні. Іноді бутони можуть не розкриватися через недостатню кількість поживних речовин. У такому випадку скористайтеся мінеральними добривами, які допоможуть забезпечити нестачу необхідних елементів у клітинах рослини, прискорюючи їхнє дозрівання й цвітіння.