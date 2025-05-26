Пионы распустятся намного быстрее: что для этого надо сделать

В начале июня начинается полноценный сезон пионов, но часто цветы продаются с закрытыми бутонами. Для того, чтобы они быстрее распустились и дольше хранились в вазе, стоит знать несколько основных секретов.

Если пионы растут в вашем саду, то садоводы советуют их обрезать утром, поскольку в это время в их стеблях, листьях и лепестках содержится много влаги, поэтому они смогут гораздо дольше простоять в вазе, пишет 24 Канал.

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Что делать, чтобы пионы быстрее распустились

Многие люди об этом не знают, но пионы любят стоять в темной вазе, поскольку свежая вода в ней сохраняется дольше и не загнивает. Перед тем, как налить в вазу воды, ее стоит промыть раствором марганцовки.

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Цветы будут дольше стоять, если удалить все листья, которые попадают в воду. Чем лучше вы очистите стебли от них, тем дольше сможете наслаждаться красотой пионов. Если же листья не оборвать, то вода начнет наполняться бактериями и цветы начнут быстрее гнить.



Советы, которые помогут пионам распуститься / Фото Pexels

Пионы начнут распускаться тогда, когда вы обеспечите им надлежащий уход. Воду надо менять ежедневно, а для лучшего результата, ее можно обеззаразить таблеткой аспирина, которую разводят в литре воды. Также в вазу можно добавить две капли нашатырного спирта, или половину чайной ложки яблочного уксуса. Некоторые добавляют в вазу щепотку лимонной кислоты, две капли хлорного отбеливателя или две чайные ложки водки.

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Также не забывайте подрезать пионы наискосок. Это поможет цветам лучше впитывать питательные вещества из воды. Флористы не советуют держать пион на солнце, потому что таким образом цветы быстрее завянут. Также от букета надо подальше забрать корзину с фруктами или овощами.

Пионы любят умеренную температуру, поэтому следует избегать жарких температур в помещении. Иногда бутоны могут не раскрываться из-за недостаточного количества питательных веществ. В таком случае воспользуйтесь минеральными удобрениями, которые помогут обеспечить недостаток необходимых элементов в клетках растения, ускоряя их созревание и цветение.