Каждый год надо удобрять розы, чтобы стимулировать их рост, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Садоводы уже давно убедились в том, что органические удобрения являются лучшими.

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Как стимулировать рост роз

Подкормку надо начинать тогда, когда на побегах роз появляется молодая листва. В это время растения начнут активно поглощать питательные вещества. Органику очень любят молодые розы, потому что она влияет на укрепление их корней и стимулирует рост.

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Самым эффективным средством является куриный помет, который надо развести с водой в пропорции 1:10. Раствору надо дать настояться 5 дней, а тогда разбавить с водой в пропорции 1:3.



После этих удобрений розы начнут цвести / Фото Pexels

Альтернативой является травянистый настой. Его надо вносить не в почву, а распылить на листьях. Средство прекрасно подходит для ослабленных растений. Для лучшего эффекта, органику стоит чередовать с минеральными комплексами. Это ускорит рост и гарантирует обильное цветение.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Садоводы говорят, что те розы, которые хорошо подкормили являются устойчивыми к болезням и начнут пышно цвести.