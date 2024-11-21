Простирадла стануть білосніжними, як перлини: що для цього треба зробити

З білими простирадлами в догляді буває трохи важко, оскільки для того, щоб підтримувати їхній білосніжний стан, треба знати кілька секретів. Фахівці з прибирання розповіли, що зробити для того, аби вони були свіжими та бездоганно чистими.

Ідеальними білі простирадла є лише після того, як ми витягнемо їх з упаковки після купівлі, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім через кілька місяців вони втрачають свій вигляд та можуть сіріти чи жовтіти. Для того, щоб простирадла не втрачали свій вигляд, треба розуміти, що їм допоможе зберегти білизну.

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Чому брудняться простирадла

Жовтуваті плями на тканині залишає жир і піт з тіла, які з часом починають накопичуватися на тканині. Часто втрата кольору може спостерігатися через те, що білі простирадла перуться з кольоровими речима.

Якщо ж ви забуваєте змивати ввечері макіяж, то залишки тональної основи, туш та губна помада вбираються в тканину й потім залишають на ній сліди.

Брудного вигляду тканині надає погано виполоскане простирадло, оскільки засіб для прання залишає сліди, які надають тканині не зовсім приємного вигляду. Тьмяності білим речам також надають мінерали у воді.



Поради, які допоможуть тримати простирадла білими тривалий час / Фото Pexels

Що робити, щоб простирадла були білими

Щоб скоротити кількість поту та жиру, які можуть потрапити на білизну – приймайте душ перед сном. Щоб запобігати накопиченню забруднень, намагайтеся прати білі простирадла кожного тижня.

Фахівці радять користуватися пом’якшувачем води, який допоможе запобігти впливу жорсткої води на тканину. Щоб уникнути фарбування, обов’язково періть окремо білу білизну від кольорової. Якщо будете дотримуватися цих кількох правил, тоді ваші простирадла завжди будуть свіжими та білосніжними на вигляд.