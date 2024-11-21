Простыни станут белоснежными, как жемчужины: что для этого надо сделать

С белыми простынями в уходе бывает немного трудно, поскольку для того, чтобы поддерживать их белоснежное состояние, надо знать несколько секретов. Специалисты по уборке рассказали, что сделать для того, чтобы они были свежими и безупречно чистыми.

Идеальными белые простыни являются только после того, как мы вытащим их из упаковки после покупки, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем через несколько месяцев они теряют свой вид и могут сереть или желтеть. Для того, чтобы простыни не теряли свой вид, надо понимать, что им поможет сохранить белье.

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Почему пачкаются простыни

Желтоватые пятна на ткани оставляет жир и пот с тела, которые со временем начинают накапливаться на ткани. Часто потеря цвета может наблюдаться из-за того, что белые простыни стираются с цветными вещами.

Если же вы забываете смывать вечером макияж, то остатки тональной основы, тушь и губная помада впитываются в ткань и потом оставляют на ней следы.

Грязного вида ткани придает плохо выполосканная простынь, поскольку средство для стирки оставляет следы, которые придают ткани не совсем приятный вид. Тусклости белым вещам также придают минералы в воде.



Советы, которые помогут держать простыни белыми длительное время / Фото Pexels

Что делать, чтобы простыни были белыми

Чтобы сократить количество пота и жира, которые могут попасть на белье – принимайте душ перед сном. Чтобы предотвращать накопление загрязнений, старайтесь стирать белые простыни каждую неделю.

Специалисты советуют пользоваться смягчителем воды, который поможет предотвратить воздействие жесткой воды на ткань. Чтобы избежать окрашивания, обязательно стирайте отдельно белое белье от цветного. Если будете придерживаться этих нескольких правил, тогда ваши простыни всегда будут свежими и белоснежными на вид.