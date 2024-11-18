Почистить ковер можно с помощью специальных химических средств, впрочем хорошо справятся с ним даже подручные средства, которые стоят копейки, пишет 24 Канал. Если в вашей семье есть аллергики, то от химических жидкостей лучше отказаться.

Обратите внимание Что сделать, чтобы дома пахло, как в роскошном отеле: удивительные лайфхаки

Очищение жидким мылом или шампунем

В воде до густой пены растворите жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды. С помощью губки нанесите средство на ковер, оставьте на несколько минут, а потом вымойте все водой. Чтобы не спровоцировать процесс заплесневения ткани, всю влажность уберите с помощью чистой и сухой тряпки.

Очистка уксусом и содой

Сначала ковер нужно будет пропылесосить, чтобы впитать всю пыль. Для раствора понадобится треть теплой воды, 2 столовые ложки соды и 4 столовые ложки моющего средства для посуды. Далее на поверхность нужно нанести пену, которая образуется из всех компонентов. Загрязненные участки нужно чистить жесткой щеткой и оставить их на 30 минут, чтобы отмокли.

После этого в 300 миллиграммов воды нужно добавить 8 столовых ложек уксуса. Жидкость надо нанести на место, которое будет пропитано содовым раствором. Метод является действенным против пятен, но не подходит коврам с искусственным ворсом, поскольку уксус может их повредить.



Домашние средства для очистки ковра / Фото Pexels

Очистка лимонной кислотой

Многие хозяйки любят чистить ковры лимонной кислотой. Этот способ подходит в случаях, когда есть застарелые пятна. Кислоту нужно развести в воде в пропорции 1:1 и вылить раствор на пятно. Как альтернативу можно использовать лимонный сок. Средство оставьте на 2 часа, а тогда промойте водой, а влажные места уберите с помощью бумажных полотенец.

Очистка хозяйственным мылом

Натрите на терке кусок хозяйственного мыла и смешайте стружку с 1 литром теплой воды. Когда мыло растворится, смесь перелейте в пульверизатор и нанесите раствор на пятна ковра и потрите щеткой. Его надо оставить на ковре до полного высыхания и убрать остатки пылесосом.

Это средство идеально подходит для случаев, когда надо освежить ковер, поскольку он прекрасно подходит для свежих пятен, впрочем со старыми может не справиться.