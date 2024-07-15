4 звички, які заощадять 30 годин на тиждень: поспішіть їх повторити

Найбільшою цінністю у сучасному світі є час. Однак економити час виходить не всім, тому важливо віднайти певні методи планування часу, які зможуть його заощадити.

Виявляється, що часу бракує всім. Вся справа в пріоритетах. Якщо кажете, що у вас немає його, значить ви витрачаєте його на дурниці або ж на речі, які не є важливими.

До теми 6 фраз, які свідчать, що вам пора піти у відпустку: перевірте себе

Щоб віднайти у своєму житті більше часу, треба запровадити кілька звичок, які здивують своїми результатами.

Розділіть час на блоки

Цей поділ тайм-менеджменту запровадив Кел Ньюйорт. План займе у вас всього лише хвилину, але завдяки цьому ви будете чітко розуміти, як організовано ваш день. Розпишіть його на аркуші паперу та призначте чітко завдання на кожен відрізок часу. Насправді ви зрозумієте, що часу у вас більше, ніж достатньо. Плануйте свій день кожного дня чи звечора і згодом ви забудете про брак часу.



Розписуйте свій день звечора чи зранку / Фото Pexels

З’їжте жабу на сніданок

Кожна людина настільки неохоче робить перші кроки до найважчого завдання, що розпочинає прокрастинувати. Заплановані важливі справи на вечір викликатимуть у вас стрес цілий день. Зробіть його вранці, аби увесь день відчувати себе переможцем.

Мікровізуалізація

Візуалізуйте свій день. Це не лише допоможе створити такий собі якір для мозку, але таким чином ви краще будете пам’ятати розклад та дотримаєтеся свого плану.

Запустіть таймер

Таймер дозволить збільшити вашу продуктивність. Він прив’язує до поточного завдання та не дає відволікатися. А ще тут спрацьовує один цікавий "механізм". Розум розуміє, що таймер увімкнено та залишається зосередженим та створює відчуття відповідальності.