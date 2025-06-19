6 кімнатних рослин, які провокують алергію: від них краще позбутися

У кожного в оселі є кімнатні рослини. Вони здатні очищати повітря, покращувати настрій, зменшувати стрес. А ще вазони чудово вписуються в інтер’єр та прикрашають кімнати. Втім, деякі з них є досить шкідливими, оскільки здатні провокувати алергію.

Ці рослини не можна тримати вдома людям, які мають чутливість до пилку, латексу, спорт та цвілі, пише 24 Канал з посиланням на Jardineriaon.

Читайте також Можна їхати у відпустку і не поливати: 5 невибагливих кімнатних рослин

Кімнатні вазони можуть викликати алергічні реакції, тому якщо часто помічаєте свербіж та чхання, то знайте, що певні рослини можуть бути потенційними алергенами.

Папороть

Рослина має пишне зелене листя, яке чудово прикрашає кімнату, однак папороть часто виділяє мікроспори, які здатні розноситися повітрям та спричиняти подразнення слизових, чхання, закладеність носа та загострення астми. Не варто тримати папороть в закритому приміщенні з поганим доступом до відкритого повітря.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, коли потрібно поливати вазони влітку, аби в них не згоріло листя.

Плющ

Листя плюща містить речовини сапоніни, які провокують подразнення шкіри. Якщо рослина тривалий час буде в приміщенні, то це може призвести до подразнення шкіри, висипання, свербежу, чи проблем з диханням.

Спатифілум

Ця рослина є дуже популярною, однак вазон містить глікозиди, які здатні призвести до запаморочення, головного болю, нудоти. Спатифілум є небезпечний для дітей з респіраторними хворобами.



Спатифілум викликає алергічні реакції / Фото Pinterest

Фікус

Вазон є рослиною-алергеном, бо виділяє латексоподібний сік, який може викликати контактний дерматит. На листях фікус накопичує пилюку, яка може спричинити подразнення.

Чорнобривці

Завдяки ефірним оліям, чорнобривці здатні подразнювати слизову оболонку носа, викликати чхання, головний біль, нудоту.

Гіпсофіла волотиста

Мініатюрні квіти гіпсофіли виділяють пилок, який викликає алергічні реакції – кон’юктивіт чи риніт.

Людям з алергічними реакціями варто подбати про те, щоб вдома стояли інші рослини, які є безпечними для здоров’я.