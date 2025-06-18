Якщо ви часто буваєте у роз'їздах і через це не наважуєтеся поставити на підвіконня кімнатні рослини, це не значить, що ви маєте жити зовсім без них, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Можна натомість підібрати вазони з рослинами, які виживають за мінімального догляду.

Цікаво Комарів на дачі більше не буде: ось елементарний спосіб їх позбутися

Зміїна рослина

Зміїна рослина – це улюблена квітка не тільки початківців, але й людей, які не мають дуже багато часу на догляд за своїми вазонами. Відома вона передусім своєю витривалістю.

Зміїна рослина має мечоподібне листя, що може накопичувати вологу – і це значить, що згодом рослина може спокійно жити без неї до трьох тижнів. Окрім того, вона процвітає за різних умов освітлення та може стати чудовим вибором для кутів кімнат та коридорів.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, коли потрібно поливати вазони влітку, аби в них не згоріло листя.

Заміокулькас

Цю рослину люблять за її блискуче, вкрите воском листя, і вона також може тижнями рости без поливу. Окрім того, рослина чудово росте в умовах слабкого освітлення, тож навіть якщо ваші вікна виходять на північ, вона почуватиметься чудово.



Заміокулькас потребує мало догляду / Фото Pexels

Потос

Ці рослини зараз на піку популярності – вони нагадують ліани та можуть швидко займати досить велику площу, надаючи простору затишку та декоративності. І ще один вагомий плюс – потос потребує мінімум догляду та може рости за нерегулярного поливу та слабкого освітлення.

Аспідистра

Ця рослина – одна з найбільш витривалих, які взагалі можна знайти. Вона процвітає і у бідному ґрунті, і за слабкого освітлення, а також надзвичайно невибаглива у поливі. Якщо ви залишите її на тиждень чи два та поїдете у відпустку, цілком ймовірно, що до вашого повернення вона ще й випустить кілька додаткових листочків.

До речі, знайти кімнатні рослини за найкращими цінами можна на Prom. А ще ґрунт, інвентар, добрива і купа всього для догляду за ними. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Спатифілум

Якщо ви хочете прикрасити свою оселю якоюсь квітучою рослиною, тоді лілія миру може стати ідеальним варіантом, адже вона також досить невибаглива у догляді. Та якщо ви помітите, що вона почала в'янути й жовкнути – потрібно її полити. Після цього рослина подвоїть свій ріст.