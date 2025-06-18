Если вы часто бываете в разъездах и поэтому не решаетесь поставить на подоконник комнатные растения, это не значит, что вы должны жить совсем без них, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Можно взамен подобрать вазоны с растениями, которые выживают при минимальном уходе.

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Змеиное растение

Змеиное растение – это любимый цветок не только начинающих, но и людей, которые не имеют очень много времени на уход за своими вазонами. Известна она прежде всего своей выносливостью.

Змеиное растение имеет мечевидные листья, что может накапливать влагу – и это значит, что впоследствии растение может спокойно жить без нее до трех недель. Кроме того, она процветает при различных условиях освещения и может стать отличным выбором для углов комнат и коридоров.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, когда нужно поливать вазоны летом, чтобы у них не сгорели листья.

Замиокулькас

Это растение любят за его блестящие, покрытые воском листья, и оно также может неделями расти без полива. Кроме того, растение прекрасно растет в условиях слабого освещения, поэтому даже если ваши окна выходят на север, оно будет чувствовать себя прекрасно.



Замиокулькас требует мало ухода / Фото Pexels

Потос

Эти растения сейчас на пике популярности – они напоминают лианы и могут быстро занимать достаточно большую площадь, придавая пространству уюта и декоративности. И еще один весомый плюс – потос требует минимум ухода и может расти при нерегулярном поливе и слабом освещении.

Аспидистра

Это растение – одно из самых выносливых, которые вообще можно найти. Она процветает и в бедной почве, и при слабом освещении, а также чрезвычайно неприхотлива в поливе. Если вы оставите ее на неделю или две и поедете в отпуск, вполне вероятно, что к вашему возвращению она еще и выпустит несколько дополнительных листочков.

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Спатифиллум

Если вы хотите украсить свой дом каким-то цветущим растением, тогда лилия мира может стать идеальным вариантом, ведь она также достаточно неприхотлива в уходе. Но если вы заметите, что она начала увядать и желтеть – нужно ее полить. После этого растение удвоит свой рост.