Навіщо сипати сіль у взуття: цю пораду знають одиниці
- Сіль у поєднанні з ефірною олією, поміщена у тканинний мішечок або старі шкарпетки, може усунути неприємний запах з взуття.
- Інші методи включають використання соди з крохмалем, чайних пакетиків, перекису водню або шкірок цитрусових для усунення запаху.
Звичайна кухонна сіль може знадобитися не лише в приготуванні їжі, але й побутових справах. До прикладу, деякі господині сиплять сіль у взуття. Такий трюк допомагає вивести поганий запах з чобіт чи кросівок.
Проблема неприємного запаху взуття актуальна взимку так само як і в літню пору, пише 24 Канал.
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Як вивести поганий запах з взуття сіллю
Сипати сіль просто в черевики чи чоботи не потрібно. Варто знайти старі шкарпетки чи якийсь тканинний чохол. У шкарпетку чи мішечок потрібно насипати 4 столові ложки солі й додати всередину кілька крапель ефірної олії.
Помістіть мішечок у взуття й залишіть в ньому на 3 години або на цілу ніч. За цей час сіль прибере всю вологу, а ефірна олія переб’є неприємний запах. Старі шкарпетки після використання можна просушити чи попрати й використовувати знову.
Сіль виводить поганий запах взуття / Фото Pexels
Чим ще вивести поганий запах з взуття
Для цих методів також потрібно скористатися тканинними мішечками чи старими шкарпетками.
Сода. До 3 столових ложок соди додайте 1 столову ложку крохмалю. Всередину можна бризнути парфуми чи кілька крапель ефірної олії. Порошок розподіліть у шкарпетки й покладіть на всю ніч.
Чайні пакетики. Досвідчені господині знають, що прибрати неприємний запах взуття можуть звичайні чайні пакетики. Вони мають чудові антибактеріальні властивості та є хорошим сорбентом, оскільки легко вбирають в себе будь-які запахи.
Перекис водню. Щоб не намочити взуття рідиною, перелийте перекис у пульверизатор та обприскайте засобом взуття зсередини, а тоді добре просушіть.
Шкірка від цитрусових. Зараз ще триває сезон на мандарини, тому поганий запах можна легко прибрати за допомогою шкірок цитрусових, які залишать після себе на взутті приємний аромат.