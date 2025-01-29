У мережі часто обговорюють вплив магнітів на холодильник, пише 24 Канал. Користувачі ведуть дискусії про те, чи може магнітне поле нашкодити електроніці.

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Чи можна вішати магніти на холодильник

Деякі люди навіть не задумуються над тим, як такі нешкідливі предмети як магніти, можуть мати непоправні наслідки. Однак треба знати про те, що якщо у вас досить сучасний холодильник з електронікою, то магніти на нього вішати не можна.

Річ у тому, що магніти створюють магнітні поля (особливо, якщо їх багато), які можуть перешкоджати роботі сучасних холодильників. У нових моделях холодильників використовуються складні електронні системи, а магнітні поля, які створюють магніти, можуть вступати в роботу з електронними компонентами, порушуючи їхню роботу.



На холодильник не варто вішати магніти / Фото Pexels

Магнітні поля можуть призвести до збоїв у роботі сенсорних панелей та електронних блоків, пошкодити датчики й контролери температури та призвести до серйозних несправностей.

Саме тому варто уникати їхнього розміщення на новій техніці. Якщо холодильник має стару модель, то магніти можуть стояти на ньому без проблем.

Також магніти можуть зіпсувати захисне покриття на холодильнику. Значної шкоди завдають неодимові магніти, які мають більшу силу тяжіння, ніж феритові. На холодильнику можуть спочатку з’явитися подряпини, потім почне руйнуватися верхній шар, а пізніше на металі буде вже помітною іржа.

На популярних холодильниках Bosch, LG, Атлант, Samsung вказується в інструкції про те, що на прилади не варто вішати феромагніти. Якщо на дверцятах буде дуже багато магнітів, то згодом може розхитатися кріплення холодильника.