В сети часто обсуждают влияние магнитов на холодильник, пишет 24 Канал. Пользователи ведут дискуссии о том, может ли магнитное поле навредить электронике.

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Можно ли вешать магниты на холодильник

Некоторые люди даже не задумываются над тем, как такие безобидные предметы как магниты, могут иметь непоправимые последствия. Однако надо знать о том, что если у вас достаточно современный холодильник с электроникой, то магниты на него вешать нельзя.

Дело в том, что магниты создают магнитные поля (особенно, если их много), которые могут препятствовать работе современных холодильников. В новых моделях холодильников используются сложные электронные системы, а магнитные поля, которые создают магниты, могут вступать в работу с электронными компонентами, нарушая их работу.



На холодильник не стоит вешать магниты / Фото Pexels

Магнитные поля могут привести к сбоям в работе сенсорных панелей и электронных блоков, повредить датчики и контроллеры температуры и привести к серьезным неисправностям.

Именно поэтому следует избегать их размещения на новой технике. Если холодильник имеет старую модель, то магниты могут стоять на нем без проблем.

Также магниты могут испортить защитное покрытие на холодильнике. Значительный вред наносят неодимовые магниты, которые имеют большую силу притяжения, чем ферритовые. На холодильнике могут сначала появиться царапины, потом начнет разрушаться верхний слой, а позже на металле будет уже заметна ржавчина.

На популярных холодильниках Bosch, LG, Атлант, Samsung указывается в инструкции о том, что на приборы не стоит вешать ферромагниты. Если на дверце будет очень много магнитов, то со временем может расшататься крепление холодильника.