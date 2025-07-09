Навіщо сіль насипають в шкарпетки на ніч: цей метод любили наші бабусі

Сіль засипають у шкарпетки на ніч й кладуть у взуття, щоб вивести поганий запах. Втім, є ще один ефективний метод, який позитивно впливає на стопи. Його варто використовувати всім, хто увесь день стоїть на ногах та втомлюється.

Сіль здатна стимулювати кровообіг при ходьбі, природно масажуючи ноги, пише 24 Канал. Сіль у шкарпетках здатна зняти втому та біль в ногах.

Читайте також Не витрачайте гроші: копійчані засоби для свіжого запаху в туалеті

Чому сіль насипають у шкарпетки

Наші бабусі любили засипати сіль у шкарпетки, оскільки вона витягала всю напруженість, яка накопичувалася в ногах впродовж всього дня. Завдяки солі, м’язи починають розслаблятися й приносять відчуття легкості.

Окрім того, сіль здатна справитися з підвищеним потовиділенням. Такий метод буде корисний для тих, хто часто носить закрите взуття чи страждає від пітливості ніг. Сіль вбиває бактерії на ногах та позбавляє від неприємного запаху.



Морська сіль позитивно впливає на здоров'я ніг / Фото Pexels

Сіль у шкарпетки рекомендовано насипати після прийняття душу чи миття ніг. Для кращого ефекту та результату, в кожну шкарпетку потрібно насипати 2 – 3 столові ложки морської солі. Рекомендовано використовувати шкарпетки з вовни чи бавовни.

Перед сном у цих шкарпетках треба походити 10 хвилин, а тоді зняти. За бажанням, до солі можна додати ще кілька крапель ефірної олії. Для повторення терапевтичної процедури, не потрібно кожного разу змінювати сіль. Достатньо до наступного дня висушити шкарпетки на сонці. Викинути стару сіль й додати нову потрібно через тиждень після носіння.

До слова, раніше ми вже розповідали, як прати льон, аби він не сідав та не псувався.

Будьте обережними в тому випадку, якщо на ногах є рани. Тоді від такого методу з сіллю доведеться відмовитися.