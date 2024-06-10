Скільки можна тримати в холодильнику кисломолочний сир: після цього часу він вже зіпсується

Кисломолочний сир – це не тільки смачний продукт, з якого можна готувати багато різних страв, але і цінне джерело кальцію та інших поживних речовин. Втім, термін придатності в нього, на жаль, не безкінечний.

Правильне зберігання сиру вдома – це запорука того, що вам не доведеться його викидати через те, що він зіпсувався раніше часу. Наприклад, якщо ви купуєте сир на вагу, зберігати його в поліетиленовому пакеті не варто.

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Натомість краще перекласти продукт в емальовану тару з кришкою, а дно посудини вистелити серветкою. Але це не всі правила зберігання сиру – про решту розповідають Поради 24.

Скільки можна зберігати сир у холодильнику

Велике значення для терміну зберігання сиру має жирність цього продукту. Зв'язок тут такий – що більш жирний продукт, то менший у нього термін придатності. А ось якщо ви купили знежирений кисломолочний сир, він може пролежати у холодильнику дещо довше.

Пастеризований сир ви можете тримати у холодильнику від 5 до 7 діб. Але після того, як відкрили упаковку – тільки один день. Натомість домашній сир не можна зберігати в холодильнику довше, ніж 2 дні.

Якщо ж ви придбали продукт у герметичній упаковці, в холодильнику він залишатиметься свіжим протягом двох тижнів.

Що робити, якщо не встигаєте з'їсти сир

Як бачите, термін зберігання сиру зовсім невеликий. Та це не значить, що ви не можете купувати його заздалегідь. Для того, щоб він не зіпсувався, його потрібно просто заморозити. Втім, зважайте на те, що цей метод підійде тільки для зернистого сиру, а ось пастоподібний ви можете тільки зіпсувати.

Ще одне важливе правило – розморожувати і заморожувати сир повторно не можна, адже він зіпсується через перепад температури.



Сир можна заморозити / Фото Pexels

Якщо температура, за якої зберігається сир – -12 градусів, тоді він може лежати місяці. Смак залишиться той самий, але може змінитися консистенція.

Як зрозуміти, що сир зіпсувався

Визначити свіжість сиру можна за кількома факторами. І звертати на них увагу потрібно навіть тоді, коли термін придатності ще не вичерпався, адже зіпсуватися кисломолочні продукти можуть з дуже багатьох причин.