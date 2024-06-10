Сколько можно держать в холодильнике творог: после этого времени он уже испортится

Творог это не только вкусный продукт, из которого можно готовить много разных блюд, но и ценный источник кальция и других питательных веществ. Впрочем, срок годности у него, к сожалению, не бесконечный.

Правильное хранение сыра дома – это залог того, что вам не придется его выбрасывать из-за того, что он испортился раньше времени. Например, если вы покупаете сыр на вес, хранить его в полиэтиленовом пакете не стоит.

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Вместо этого лучше переложить продукт в эмалированную тару с крышкой, а дно сосуда выстелить салфеткой. Но это не все правила хранения сыра – об остальных рассказывают Porady 24.

Сколько можно хранить сыр в холодильнике

Большое значение для срока хранения сыра имеет жирность этого продукта. Связь здесь такая – чем более жирный продукт, тем меньше у него срок годности. А вот если вы купили обезжиренный творог, он может пролежать в холодильнике несколько дольше.

Пастеризованный творог вы можете держать в холодильнике от 5 до 7 суток. Но после того, как открыли упаковку – только один день. Зато домашний сыр нельзя хранить в холодильнике дольше, чем 2 дня.

Если же вы приобрели продукт в герметичной упаковке, в холодильнике он будет оставаться свежим в течение двух недель.

Что делать, если не успеваете съесть сыр

Как видите, срок хранения сыра совсем небольшой. Но это не значит, что вы не можете покупать его заранее. Для того, чтобы он не испортился, его нужно просто заморозить. Впрочем, учитывайте то, что этот метод подойдет только для зернистого сыра, а вот пастообразный вы можете только испортить.

Еще одно важное правило – размораживать и замораживать сыр повторно нельзя, ведь он испортится из-за перепада температуры.



Сыр можно заморозить / Фото Pexels

Если температура, при которой хранится сыр – -12 градусов, тогда он может лежать месяцы. Вкус останется тот же, но может измениться консистенция.

Как понять, что сыр испортился

Определить свежесть сыра можно по нескольким факторам. И обращать на них внимание нужно даже тогда, когда срок годности еще не истек, ведь испортиться кисломолочные продукты могут по очень многим причинам.